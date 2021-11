"Pitbull". Andrzej Młynarczyk był gwiazdą "M jak miłość". Teraz opowiada o swoich pasjach!

Ostatnio aktor opowiedział o swoich pasjach. Jak się okazuje Młynarczyk interesuje się jazdą konną, strzelectwem i lotnictwem.

"Interesuje mnie także lotnictwo. Ta pasja zrodziła się u mnie, kiedy miałem 16 lat. Zawsze lubiłem odrywać się od tego, co przyziemne - szalałem na rowerach, byłem takim "wariatem" i chyba do tej pory jestem. To jest taka wolność, oderwanie, szaleństwo, ale są też zasady, które są istotne i trzeba się nim poddać. Wymaga to także dokładnego słuchania i obserwowania przyrody - meteorologii, zjawisk atmosferycznych i to mnie bardzo fascynuje" - dodaje Andrzej Młynarczyk.