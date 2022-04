Plakaty młodych zielonogórzanek promują ekologiczne nawyki. W miasto ruszyły śmieciarki z ich plakatami Agnieszka Linka

Finał konkursu „Segregacja to jest to, więc z ochotą wchodzę w to” zakończył się uroczystym wręczeniem nagród i prezentacją śmieciarek, które odbierając odpady będą jednocześnie zachęcać do ich segregacji. Zwycięskie prace konkursowe dwóch zielonogórskich uczennic zdobią bowiem samochody ZGK. Trzeci plakat będzie promował segregację odpadów w formie ulotek.