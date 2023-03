Planujesz ślub w Lubuskiem? Poznaj firmy, które pomogą Ci go zorganizować. Dzięki nim ten dzień będzie wyjątkowy! |ŚLUBNE INSPIRACJE

Dobre miejsce to podstawa. Bogata sala, starodawny budynek, czy może urokliwy plener?

Wybór miejsca, w którym odbędzie się wesele, jest tym, czym zajmiemy się w pierwszej kolejności, zaraz po decyzji o planowanym ślubie.

Organizację wesela zazwyczaj zaczynamy od wybrania miejsca, w którym mogłaby odbyć się uroczystość. Warto, by było wyjątkowe i spełniało wszystkie nasze wymagania. Wybór mamy ogromny, ale to uzgodnienie terminu jest najważniejsze. Warto się zastanowić, jaki styl nam odpowiada; zabytkowe wnętrza, pałace, dworki, a może wolimy wystrój etniczny (karczma, remiza) czy nowoczesny hotel. Nietrudno o czymś zapomnieć, dlatego od razu na początku warto omówić takie kwestie jak: ilu gości może pomieścić sala bankietowa, czy jest parkiet do tańca, klimatyzacja. Ostatnio na popularności zyskały śluby plenerowe oraz te organizowane na terenie miejsca wesela. Specjalnie przystosowane do nich miejsca bywają wyposażone w altany, które umożliwiają złożenie przysięgi w pięknej scenerii.

Magiczne chwile należy uwiecznić!

Sami, na własną rękę takich pamiątek sobie nie zorganizujemy. Żaden telefon komórkowy nie będzie w stanie zrobić nam takich zdjęć, do których z chęcią będziemy wracać. Do tego po prostu trzeba mieć oko i oczywiście odpowiedni sprzęt! Zatrudnienia profesjonalnego fotografa jest więc opcją wręcz podstawową.