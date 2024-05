Plaże, jeziora, kąpieliska w pobliżu Zielonej Góry. To idealne miejsca wypoczynek! | INFORMATOR

Plaża i Jezioro Wilkowskie Stosunkowo niedaleko, bowiem ok. 35 km od Zielonej Góry znajduje się również urokliwe Jezioro Wilkowskie. Gminna plaża w Wilkowie to dobre miejsce na opalanie. Woda w jeziorze jest czysta, a plaża przyjemna, piaszczysta. Nic dziwnego, że miejsce to jest rozchwytywane przez rodziny z dziećmi. Nad bezpieczeństwem turystów czuwają ratownicy. Jezioro Wilkowskie - lokalizacja, jak dojechać:

Planujesz wypoczynek pełen atrakcji? Warto skusić się na plaże i jeziora w Zielonej Górze i okolicy. Wielu decyduje się nad wyjazd w polskie góry lub nad Bałtyk. Nim jednak rozkręcicie się z wakacyjnymi planami, warto zajrzeć do naszych okolic. Podpowiadamy wam, gdzie wybrać się na plażę oraz nad jezioro. Przecież nic nie zastąpi wypoczynku na piaszczystej plaży wśród szumu drzew.

Plaża i zalew Dzika Ochla To miejsce, gdzie możemy wypocząć na łonie natury, opalać się na plaży, czy zorganizować piknik. Znajduje się tam park linowy, rowerki wodne oraz plac zabaw dla najmłodszych. Wokół usytuowane są rowerowe oraz piesze ścieżki leśne. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez Zielonogórzan. W 5,5 hektarowym zalewie można również łowić ryby. Piaszczyste plaże i czysta woda w okolicy Zielonej Góry. Tu odpoczniesz:

Kąpielisko w Ochli - lokalizacja: Plaża i kąpielisko miejskie w Ochli Po drugiej stronie ulicy Botanicznej znajduje się miejskie kąpielisko, również pełne atrakcji. Poza akwenem wodnym, zasilanym przez potok Pustelnik na terenie obiektu są miejsca do biwakowania, gry w piłkę siatkową lub plażową czy tenisa stołowego. Na terenie obiektu znajdują się huśtawki, zjeżdżalnie i piaskownice.

Plaża nad wodą w Dolinie Gęśnika Ciekawostka dla zielonogórzan i nie tylko! Właściwie, nie zawsze trzeba będzie jechać za miasto, by odpocząć nad wodą. W Dolinie Gęśnika powstaje bowiem plaża, z myślą o wypoczynku mieszkańców miasta. Ponadto to miejsce wciąż się zmienia. Dosadzono mnóstwo drzew, wytyczono ścieżki, pojawiły się pomosty. Na pewno niewątpliwą atrakcją tego miejsca będą właśnie specjalnie wyznaczone plaże. A sama idea miejsca jest prosta - odpoczynek nad wodą. Stąd, nad samym ciekiem mają być specjalne siatki, na których się położymy i zrelaksujemy. Miejsce wciąż nie jest otwarte dla mieszkańców, ale już nie możemy się doczekać, gdy będzie można z niego korzystać bez przeszkód.

Pływalnia w Drzonkowie Rekreacyjna pływalnia odkryta w Drzonkowie dostępna jest od czerwca 2020. Kiedy jest ładna pogoda, przeżywa ona prawdziwe oblężenie. Dla amatorów pływania dostępna jest już pływalnia olimpijska. Otwarta jest ona od godz. 7 do 21 (sobota i niedziela do godz. 20). PŁYWALNIA OLIMPIJSKA 50 M (10 TORÓW) - czynna od 26 czerwca 2020:

Poniedziałek - piątek: 7.00 - 21.00

Sobota - niedziela: 8.00 - 21.00

Niedziela - 10.00 - 18.00 PŁYWALNIA REKREACYJNA ODKRYTA 25 M - czynna od 26 czerwca 2020:

Poniedziałek - niedziela: 10.00 - 20.45 Zobacz film: Policyjni wodniacy zapewniają bezpieczeństwo nad akwenami Pływalnia w Drzonkowie - lokalizacja: Zalew i plaża w Świdnicy W odległości zaledwie kilku kilometrów od Zielonej Góry znajduje się bardzo ładnie położony zalew. Ten zbiornik retencyjny został zmodernizowany w 2014 r. Można się tam opalać, a miejsce do kąpania jest wydzielone poprzez boje i pływaki. Strzeżone jest też przez ratowników.

Zalew Świdnicki - lokalizacja: W upalne dni lata odpoczynek nad wodą może przynieść sporo ochłody. Gmina Świdnica zadbała o potrzeby mieszkańców i wciąż wprowadza nowe udogodnienia nad Świdnickim Zalewem. Pojawiły się tu miejsca do wspólnego biesiadowania, w weekendy można kupić gofra czy loda z przyczepy gastronomicznej, za którą odpowiada sołtys Buchałowa. Czytaj więcej w tym temacie:

Kąpielisko w Zaborze Od dobrych kilku lat funkcjonuje kąpielisko w Zaborze. Na zadbanej plaży przy pięknej pogodzie spotkać można sporo amatorów spędzania wolnego czasu. Jest tam zielona trawa, a czysta woda w dawnym wyrobisku, tzw. wapniaku, zachęca do kąpieli, tak jak nieduża odległość od Zielonej Góry - ok. 20 km.

Kąpielisko w Zaborze - lokalizacja Plaża i Jezioro Glibiel To jezioro, które jest stosunkowo blisko położone - ok. 30 km od Zielonej Góry. Można spędzić nad nim czas na małych plażach położonych wokół jeziora. Jest tam cicho i spokojnie. Wokół towarzyszy nam piękny krajobraz. Na terenie kąpieliska znajdują się: drewniany pomost, piaszczysta plaża, punkty gastronomiczne, ławostoły do spożywania posiłków, przebieralnia, toalety, parking, stojaki na rowery, boisko do gry w siatkówkę plażową, betonowy stół do tenisa stołowego, wydzielone miejsce do grillowania, pole namiotowe, wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, paddleboard - pływające deski SUP), plac zabaw dla dzieci i dwa estetyczne kontenery z natryskami.

Jezioro Glibiel - lokalizacja Piękne jeziora, piaszczyste plaże, zalewy w Zielonej Górze i okolicy:

Plaża i Jezioro Niesłysz Jest to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w okolicy. Nic dziwnego, że każdego roku pojawia się tam tak wielu zwolenników wypoczynku nad wodą. W miejscowości Niesulice znajduje się kilka ośrodków wypoczynkowych, w których znajdziemy nocleg na jedną noc, kilka dni, ale także na dłuższy pobyt. Wartością dodaną jest to, że plaża jest strzeżona przez ratowników. Obiekt znajduje się jedynie ok. 30 km od Zielonej Góry. Jezioro Niesłysz - lokalizacja: Plaża w Łagowie - Jezioro Łagowskie Łagów - Perła Ziemi Lubuskiej. Miejsce kultowe pod niemal każdym względem i bez końca zaskakuje. Widać taka jego natura. A mamy ją na wyciągnięcie ręki. Z prawej rezerwat Pawski Ług, z lewej Wzgórze Poźrzadelskie. W centrum mnóstwo turystów i Jezioro Łagowskie z plażą... To propozycja nie tylko na wakacje, bowiem idealnie sprawdza się również jako jednodniowy wypad. Wokół znajdziecie sporo atrakcji, a relaksu możecie zaznać na czystej, piaszczystej plaży, gdzie nad bezpieczeństwem pływających czuwa ratownik. Możliwość wypoczywania nad wodą to jedno. Łagów przyciąga również zwolenników pieszych i rowerowych wycieczek, sportów wodnych, nurkowania... Do tego dochodzą punktu gastronomiczne ulokowane w głównym lokacjach tej przecudnej miejscowości. Jest w czym wybierać!

Jezioro Łagowskie - likalizacja, jak dojechać Plaża i Jezioro Wilkowskie Stosunkowo niedaleko, bowiem ok. 35 km od Zielonej Góry znajduje się również urokliwe Jezioro Wilkowskie. Gminna plaża w Wilkowie to dobre miejsce na opalanie. Woda w jeziorze jest czysta, a plaża przyjemna, piaszczysta. Nic dziwnego, że miejsce to jest rozchwytywane przez rodziny z dziećmi. Nad bezpieczeństwem turystów czuwają ratownicy. Jezioro Wilkowskie - lokalizacja, jak dojechać: Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na kąpieliskach: zachowaj minimalną odległość od osób postronnych,

unikaj miejsc zatłoczonych,

podczas kaszlu i kichania zasłaniaj usta i nos,

stosuj środki odkażające,

dbaj o higienę rąk,

dbaj o czystość otoczenia, w którym przebywasz,

w przypadku złego samopoczucia zostać w domu,

korzystaj z własnego sprzętu i wyposażenia.

By wakacje były pełne wyłącznie dobrych wspomnień, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętać należy o właściwej opiece nad dziećmi. Dla dorosłych wskazówka już znana - piłeś, nie wchodź do wody. To śmiertelnie niebezpieczne. Podobnie jak kąpiel w miejscach do tego niewyznaczonych. Wybierajmy kąpieliska strzeżone przez ratowników i dobrze oszacujmy swoje możliwości. Policyjni wodniacy przez cały sezon letni będą pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa nad wodą. Bezpieczeństwo nad wodą: Idąc na plażę warto zabrać ze sobą: strój kąpielowy,

ręcznik,

okulary do pływania,

ubranie na zmianę,

olejek do opalania,

wodę do picia oraz jedzenie. Zobacz również: Jak ratować tonącego: Warto zwracać uwagę na miejsca, w których zamierzamy się kąpać. Rozsądnie jest wybierać tylko takie strefy, w których czuwają nad nami ratownicy wodni. Koniecznie trzeba zapoznać się z regulaminem danego kąpieliska, który mówi m.in. o nie zakłócaniu spokoju i wypoczynku innych osób, nie zaśmiecaniu terenu, nie skakaniu do nieznanej i płytkiej wody. Starajmy nie kąpać się w osamotnieniu, aby w razie niebezpieczeństwa, ktoś mógł nam pomóc.

Pamiętajmy, że nawet ta pozornie najspokojniejsza woda może okazać się groźnym żywiołem trudnym do opanowania. Znaczna ilość utonięć spowodowana jest m.in. przecenianiem swoich możliwości, niepotrzebną brawurą oraz lekkomyślnością. W jakich miejscach nie powinniśmy się kąpać: takich, które są niestrzeżone przez ratowników,

przy falochronach,

w różnego rodzaju stawach hodowlanych lub przeciwpożarowych,

przy zaporach wodnych i mostach,

w pobliżu kanałów ściekowych,

wokół tras, które są uczęszczane przez łodzie, kajaki a także w portach,

w miejscach o bagnistym dnie i wysokich brzegach. Kiedy nie wolno wchodzić do wody: Do wody trzeba wchodzić stopniowo. Przed pełnym zanurzeniem warto najpierw schłodzić swoje ciało polewając je delikatnie wodą, aby uniknąć szoku termicznego, który bywa normalną reakcją przy kontakcie rozgrzanego ciała z zimną wodą.

bezpośrednio po jedzeniu,

gdy niepewnie się czujesz, jesteś przemęczony,

kiedy w pobliżu nie ma ratownika,

w przypadku gdy wywieszona jest czerwona flaga,

po zmroku, późnym wieczorem, lub przy niepewnej pogodzie,

gdy występują silne prądy i wysokie fale. Jak bezpiecznie się opalać: zanim pójdziemy na plażę, warto zaopatrzyć się w krem z filtrem, który dodatkowa zabezpieczy naszą skórę przed słońcem,

zawsze korzystaj z nakrycia głowy,

chroń swój wzrok okularami przeciwsłonecznymi,

kiedy opalasz się po raz pierwszy, pamiętaj aby skrócić ten czas do kilku minut, unikniesz wtedy poparzenia,

pij dużo płynów i pamiętaj, żeby nie opalać się w godzinach największego nasłonecznienia, czyli w okolicy południa. Odpoczynek nad wodą daje człowiekowi wiele przyjemności, szczególnie w sezonie letnim, jednakże zawsze należy pamiętać o tym, że woda to żywioł, którego pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć.

Co jeść i pić podczas upałów? woda - pocąc się organizm potrafi wydalić nawet 10 litrów wody dziennie; w upalne dni powinniśmy wypijać 2-4 litry wody

sok pomidorowy, pomidory - wspaniale uzupełniają niedobór soli mineralnych, które wypacamy z organizmu razem z wodą

arbuzy - zawierają dużą ilość wody By nie dopuścić do oparzeń słonecznych, odwodnienia i omdlenia, trzeba przestrzegać latem kilku zasad. Trudno wytrzymać skwar za oknem zwłaszcza, gdy nie mamy możliwości wyjechać nad wodę. Upał zagraża nie tylko niemowlakom i staruszkom. Z powodu wysokich temperatur cierpią też osoby otyłe, chore na serce, niskociśnieniowcy, chorzy na cukrzycę, cierpiący na niedoczynność tarczycy i osoby biorące niektóre leki nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne i na chorobę Parkinsona. Dbajmy o dzieci Małych dzieci nie powinno się przegrzewać. Wychodząc na spacer, powinniśmy założyć dziecku czapeczkę na głowę, by ochronić go przed słońcem. Warto jednak sprawdzać, czy główka maluszka nie poci się pod czapką. Jeśli tak, trzeba poszukać innego nakrycia wykonanego z bardziej przewiewnego materiału.

Ponadto małe dzieci powinny dużo pić. Maluchom powinniśmy podawać ostudzone herbatki zwykłe lub owocowe albo, jeśli lubią, wodę mineralną. Warto też kilka razy dziennie przemywać dziecku twarz, szyjkę, główkę, rączki, wodą. Nie czekać do wieczornej kąpieli tylko w trakcie dnia schładzać dziecko. Bezwzględnie przed wyjściem na dwór trzeba posmarować ciało kremami blokującymi wnikanie w skórę promieni słonecznych. Złe nawadnianie [bPiwo, alkohol - przynosi tylko doraźną ulgę, bo choć bogate jest w sole mineralne ma działanie moczopędne, może powodować przegrzanie.

Słodkie napoje gazowane - mają dużą zawartość cukru, który wiąże wodę i może tłumić objawy nadchodzącego udaru cieplnego.

- mają dużą zawartość cukru, który wiąże wodę i może tłumić objawy nadchodzącego udaru cieplnego. Kawa - podobnie jak słodkie napoje odwadnia organizm.

Uważajmy na osoby starsze Jedna podstawowa rada dla osób starszych cierpiących na choroby serca - nie wychodzić z domu między 12.00 a 15.00, kiedy słońce świeci bardzo intensywnie. Nie zawsze jednak da się tak zaplanować dzień, by w tych godzinach pozostać w domu.

Dlatego wychodząc na zewnątrz uzbrójmy się w dużą butelkę niegazowanej wody, okulary słoneczne (promienie mogą uszkodzić wzrok), czapkę z daszkiem lub kapelusz albo parasol przeciwsłoneczny i krem z filtrem na odsłonięte partie ciała i na twarz. Jeśli tylko poczujemy, że robi nam się słabo, powinniśmy poszukać cienia, przysiąść na ławce, odpocząć i napić się zimnej wody. Jeśli osłabienie nie minie, powinniśmy skonsultować to z lekarzem. Nie dopuśćmy do udaru słonecznego, który może przydarzyć się każdemu, kto długo przebywa na słońcu bez dostatecznej ochrony. Typowe objawy to: nudności, wymioty, bóle głowy, osłabienie, omdlenia. Wtedy należy bezzwłocznie udać się do lekarza. Jak chłodzić się podczas upałów: namoczone zimna wodą opaski na rękę lub bandamki na głowę - przynoszą natychmiastową ulgę,

spryskiwacz do kwiatów - zabierz ze sobą do samochodu, jeśli nie masz klimatyzacji i schładzaj się w podróży zimną wodą,

staraj się przebywać w cieniu a także korzystać z kurtyn wodnych,

korzystajmy z przewiewnych ubrań oraz nakryć głowy.

Przypomnimy także, że upalnej pogodzie mogą towarzyszyć burze z intensywnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Jeśli nie ma takiej konieczności, najlepiej wówczas pozostać w domu. Telefony alarmowe: 112 - ogólnopolski numer ratunkowy

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 - Policja

