Plenerowe studio Radia Zielona Góra na zielonogórskim deptaku. Letnia rozrywka z niespodziankami dla słuchaczy Agnieszka Linka

Radio Zielona Góra zaprasza w czasie wakacji do plenerowego studia na deptaku. Znani i lubiani radiowcy trzy razy w tygodniu prowadzą audycje z Placu Teatralnego. To świetna okazja, by przyjrzeć się pracy dziennikarzy i zdobyć ciekawe nagrody.