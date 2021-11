Pleśń w doniczce i biały nalot na ziemi. Co to jest, czy jest groźne i jak się tego pozbyć

Co robić, żeby nie dopuścić do rozwoju pleśni w doniczce

Biały nalot na ziemi w doniczkach

Zarówno pleśń, jak i osad wapienny w doniczkach z kwiatami domowymi wyglądają bardzo nieestetycznie. Nie jest to jednak jedyny powód, żeby zadbać o to, aby się nie pojawiały. Te dwa problemy wyglądają na pierwszy rzut oka podobnie i często są mylone ze sobą. Jednak wystarczy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, żeby je móc odróżnić. Jest to o tyle ważne, że pleśń i osad wapienny powstają z różnych przyczyn i mają różny wpływ zarówno na rośliny, jak i na nasze zdrowie. Może się też zdarzyć, że w jednej doniczce pojawi się i pleśń, i osad.