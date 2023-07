Płoną toksyczne odpady w Przylepie. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców

To jest sytuacja kryzysowa - alarmuje st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. W Zielonej Górze płonie hala, w której od lat składowane były toksyczne odpady. Około godz. 21 wojewoda lubuski poinformował, ze nie w tej chwili konieczności ewakuacji mieszkańców.

Pierwszy komunikat strażaków to ostrzeżenie mieszkańców

Ogień pojawił się ok. godz. 15.30 w hali magazynowej przy ul. Zakładowej w Zielonej Górze Przylepie. Pożar jest już bardzo rozwinięty. Dym widać z daleka. Do pożaru jadą kolejne zastępy strażaków. - Mieszkańcy Przylepu i okolic nie powinni wychodzić z domu. Należy szczelnie pozamykać okna, w miarę możliwości zadbać również o zwierzęta - apeluje st. kpt. Kaniak. Sytuacja jest bardzo poważna, bo chmura dymu, która jest widoczna z daleka, jest toksyczna. - Kierujemy tam wszystkie siły, jakie mamy – mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.

Wojewoda zwołuje sztab kryzysowy

- W Przylepie pod Zieloną Górą płonie składowisko odpadów niebezpiecznych. Służby działają na miejscu. Jadę do Zielonej Góry, gdzie o 18.30 odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - przekazał wojewoda lubuski.

Na telefony mieszkańców został rozesłany alert

Mieszkańcy Zielonej Góry otrzymali komunikat następującej treści:

„Uwaga! W m. Przylep (22.07) palą się substancje niebezpieczne. Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu, zamknij okna."

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.10. Na miejscu jest ponad 30 zastępów strażaków

Na miejscu pracuje już ponad 30 zastępów strażaków z całego regionu. W akcji gaśniczej bierze udział także samolot gaśniczy. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Akcja z pewnością potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy gaszą pożar z zewnątrz, nie możliwości wejścia do hali. Mieszkańcy informują, że od czasu do czasu słychać wybuchy.

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.20. Woda w mieście jest zdatna do picia

- Informuję o pilnym zwołaniu Sztabu Kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Górze - przekazał prezydent Janusz Kubicki. - Prosimy o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Mieszkańców sołectwa Przylep i Łężycy prosimy o pozostanie w domach i nieotwieranie okien.

- Po konsultacji ze wszystkimi służbami uspokajam mieszkańców i zapewniam, że woda w Zielonej Górze jest zdatna do picia - podkreślil prezydent Janusz Kubicki.

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.30. Zebrał się sztab kryzysowy

Za chwilę rozpocznie się posiedzenie sztabu kryzysowego. Na miejsce przybył już wojewoda lubuski. Dziennikarze nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu. Będziemy czekać na komunikat lub konferencję prasową po zakończeniu posiedzenia. Zbiera się sztab kryzysowy Mariusz Kapała

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.50. Zamknięta linia kolejowa

Główna ulica prowadząca do Przylepu została zamknięta. Policja wytyczyła objazdy. Linia kolejowa prowadząca przez Przylep została wyłaczona z ruchu. Pociąg jadący z Zielonej Góry do Gdyni został zatrzymany w Czerwieńsku i cofnięty do stacji początkowej. Pasażerowie są bezpieczni i czekają na komunikację zastępczą. Autobusami zostaną przewiezieni do Zbąszynka, skąd przez Poznań pojadą do celu. Strażacy odłączyli też w okolicy pożaru dopływ energii elektrycznej.

AKTUALIZACJA - GODZ. 19.00. Zapowiedź ewakuacji

- Rozpoczyna się ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep - informuje prezydent miasta.

"Mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc. Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy. Ewakuacja jest prewencyjna, ponieważ nie wiemy, co znajduje się w powietrzu. Do czasu wykonania badań, zalecana jest ewakuacja z tego terenu " - czytamy w komunikacie. W Przylepie mieszka 2,5 tys. mieszkańców.

AKTUALIZACJA - GODZ. 19.20. Miasto czeka na wyniki badań powietrza

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna. 40 zastępów straży pożarnej jest na miejscu. Czekamy na wyniki badań powietrza, które potwierdzą, czy jest konieczność ewakuacji mieszkańców Przylepu - przekazał prezydent Janusz Kubicki.

W akcji gaśniczej udział bierze 60 zastępów strażaków i dwa samoloty gaśnicze. Strażaków wspiera wojsko.

- Żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń zostaną skierowani na miejsce pożaru hali z odpadami chemicznymi w Zielonej Górze. Na miejscu pracują także wojskowi strażacy - informuje Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej,

- W stan gotowości postawiono szpital w Zielonej Górze i stację pogotowia ratunkowego – przekazała Elżbieta Anna Polak, marszałek lubuska.

Decyzja o ewakuacji mieszkańców nie została jeszcze podjęta.

AKTUALIZACJA - GODZ. 20.30. Alert RCB rozszerzony na część województwa lubuskiego

SMS-owe ostrzeżenia o pożarze w Przylepie otrzymali również mieszkańcy powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i wschowskiego. Pożar trwa już od kilku godzin i nadal nie jest opanowany. Wciąż czekamy na decyzję w sprawie ewakuacji.

AKTUALIZACJA - GODZ. 21.05. Nie będzie na razie ewakuacji mieszkańców

- Badania powietrza, które zostały przeprowadzone, potwierdzają obecność węglowodorów aromatycznych i ropopochodnych – powiedział podczas konferencji prasowej Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. – Nie zagrażają one w tej chwili zdrowiu i życiu mieszkańców. Nie ma konieczności ewakuacji ludności. Wojewoda dodał, ze badania będą prowadzone w sposób ciągły i wszystko jest gotowe do ewakuacji, gdyby jakość powietrza się pogorszyła. Są przygotowane autobusy i miejsca w szkołach.

Mieszkańcy powinni zostać w domach i nie otwierać okien. W posiedzeniu sztabu kryzysowego udział wziął nadbryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. - Do Przylepu dojeżdżają jednostki chemiczne z innych województw, tak więc monitoring powietrza będzie prowadzony na większą skalę – zapewnił. O przebiegu akcji gaśniczej poinformował nadbryg. Patryk Matuszczak, lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. - Obecnie z pożarem walczy 60 zastępów, to jest ponad 200 strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i OSP z województwa lubuskiego. Wszystkie siły, które powinny być na miejscu działań do nas dojechały – powiedział. – Prowadzimy także współpracę z innymi służbami m.in. z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska i policją. Akcja na pewno potrwa wiele godzin. Przygotowujemy się do tego, aby następowały roszady zmęczonych ratowników – dodał.

- Nie wszystkie substancje, które się palą, są zdiagnozowane. Nie wiemy, z czym możemy się spotkać – przyznał nadbryg. Matuszczak. – Dlatego akcja prowadzona jest z podnośników i drabin. Do zachodu słońca pomagały nam także samoloty gaśnicze. Jeżeli będzie taka potrzeba, to wznowią tę działalność jutro od wczesnego rana – zapowiedział. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry jeszcze raz podkreślił, że woda jest bezpieczna. Zaapelował do osób, które mają prywatne studnie, aby z nich nie korzystały. Prezydent Kubicki przyznał, że rozpatrywany był wariant ewakuacji. – Byliśmy do tego przygotowani – powiedział. Dodał, że powietrze było badane nie tylko w Przylepie, ale też w innych miejscowościach.

AKTUALIZACJA - GODZ. 21.20. Anna Moskwa przyjedzie do Zielonej Góry

W związki z pożarem hali w Przylepie do Zielonej Góry udaje się minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

AKTUALIZACJA - GODZ. 23.05. Przed strażakami trudna noc

To już ósma godzina pożaru hali, w której składowane są niebezpieczne opady. Trwa trudna akcja gaśnicza i wiele wskazuje na to, że będzie kontynuowana w godzinach nocnych.

Strażacy jeszcze raz apelują o to, aby pozostać w domach i zamknąć okna na noc.

AKTUALIZACJA - GODZ. 23.40. Nadal są utrudnienia na kolei

Ze względu na bezpieczeństwo podróżnych, zamknięto dla pociągów odcinek Zielona Góra – Czerwieńsk. Pasażerowie podróżujący w kierunku Szczecina, Poznania i Wrocławia muszą liczyć się z utrudnieniami. Wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza do stacji Zbąszynek. Stamtąd pasażerowie mogą kontynuować podróż pociągiem. Muszą być przygotowani, że na miejsce dotrą z opóźnieniem. Informacje o utrudnieniach przekazywane są na stacjach i w pociągach, a także na stronie: portalpasazera.pl

O godz. 23.40 opóźnienie miały pociągi relacji Świnoujście - Zielona Góra Główna oraz Guben - Zielona Góra Główna.

Odpady w Przylepie były problemem od lat

Urząd miasta w Zielonej Górze od lat zmaga się z problemem hali z toksycznymi odpadami w Przylepie. Jest to pozostałość po działalności firmy Awinion z Budzynia, która zgromadziła tam niebezpieczne materiały. Później zakończyła działalność, a jej przedstawiciele rozpłynęli się w powietrzu - byli poszukiwani przez prokuraturę. Miasto „odziedziczyło” problem po połączeniu z gminą.

Na podstawie posiadanej dokumentacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził, że wewnątrz hali znajdować się może do nawet 5 tys. metrów sześciennych pojemników z odpadami, których skład nie jest do końca znany. Pracownicy okolicznych hali opowiadali nam, że w słoneczne letnie dni przy magazynie można było wyczuć "dziwne" zapachy... Przez lata podejmowano pewne próby, aby uporać się z problemem, zamontowano m.in. monitoring przy hali. Jej wnętrze jest też regularnie badane przez strażaków. Więcej o problemie toksycznych opadów przeczytasz w materiale: "Biologiczna bomba" w hali w Przylepie. Toksyczne odpady zagrażają mieszkańcom. Co naprawdę znajduje się w tych pojemnikach?