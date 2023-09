PO 15 Nareszcie kuracjusze i turyści łatwo dostaną się do Świeradowa-Zdroju. Do tej pory w weekendy skazani byli na taksówki

Pociągiem do Świeradowa -Zdroju 9 grudnia

20 minut z Gryfowa przez Mirsk do Świeradowa-Zdroju. 9 grudnia 2023 – to pierwszy termin otwarcia połączenia kolejowego do naszego uzdrowiska. Było bardzo pod górę, ale już jest i wojewoda dolnośląski wydał naszej gminie prawomocne pozwolenie na budowę odcinka torowiska z peronem. Staramy się przyspieszyć działania wykonawcy Infrakol, aby zdążyć z otwarciem połączenia na 9 grudnia - napisał Roland Marciniak na swoim FB

9 par pociągów do Świeradowa-Zdroju

Ten pociąg da naszemu miastu kopa do przodu-optymistycznie zapowiada burmistrz Marciniak

Do tej pory dojazd do Świeradowa-Zdroju nie należy do łatwych. Pociągiem można dojechać tylko do Szklarskiej Poręby. Uzdrowisko oddalone jest od tego miasta o 19 kilometrów. Niestety, nie ma komunikacji miejskiej między tymi miastami. W weekendy pozostaje wziąć taksówkę, by dostać się do kurortu.