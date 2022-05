Po ciasto na niedzielę tylko do Parku Książęcego w Zielonej Górze Zatoniu. Mały Borys potrzebuje nowej pompy insulinowej by żyć bezpiecznie

Borys ma siedem lat i podstępną cukrzycę

Borys ma 7 lat. Gdy miał zaledwie trzy, zachorował na cukrzycę typu 1, to inaczej cukrzyca insulinozależna. - Choroba ta jest autoimmunologiczna, nieuleczalna, agresywna i podstępna oraz wymagająca stałej insulinoterapii i ciągłej kontroli poziomu glikemii, ponieważ trzustka w przypadku Borysa nie wytwarza insuliny - czytamy na portalu zrzutka.pl.

Borys jest leczony za pomocą pompy insulinowej System Minimed 640. Ale ze względu na częste hiperglikemie (wysoki wzrost poziomu cukru we krwi), które są bardzo niebezpieczne, rodzice Borysa zbierają na nowa pompę insulinowa MiniMed 780G, która jest urządzeniem automatycznym i naśladującym pracę trzustki.

Ta pompa kosztuje ponad 20 tys. złotych. Do tego dochodzą miesięczne koszty jej utrzymania (transmiter, sensory, wkłucia, pojemniki) które podlegają refundacji w niewielkim stopniu.

Pomóc dziecku można wpłacając datki poprzez portal zrzutka.pl, link tutaj

Warto też pojechać w niedzielę do Parku Książęcego w Zielonej Górze Zatoniu na kiermasz.