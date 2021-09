Po co wyjeżdżać i płacić? UZ i szkoły podpisały umowę o współpracy, by młodzi zostali w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski podpisał dziś umowę o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik. Chodzi o to, by nauka w szkołach średnich była bardziej atrakcyjna, choćby przez udostępnianie uczniom laboratoriów UZ i organizowanie dla nich zajęć otwartych. Dla uczelni to także forma promocji i zachęcenia młodzieży, by studiowała w Zielonej Górze.