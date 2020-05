Po latach mieszkańcy Czerwieńska doczekali się remontu ulicy Granicznej. Mają jednak uwagi, co do wykonania. Czy zostaną uwzględnione?

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg. Przypomnijmy, że remont Granicznej był możliwy, bo to właśnie PZZD otrzymał na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych . Inwestycja to koszt prawie 1 mln złotych.

Spytaliśmy więc pod koniec kwietnia Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, czy planowane są w tym miejscu jeszcze jakieś dodatkowe prace, poprawki. Co z dojazdami do posesji? Zostaną one odpowiednio wyprofilowane? Co z ubytkami w chodnikach? Czy zostaną uzupełnione?

ZOBACZ TEŻ: Burmistrz Czerwieńska apeluje do mieszkańców: gromadźmy wodę deszczową. Zielonogórscy radni też mają pomysły, jak zadbać o nasze środowisko