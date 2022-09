Po mandatach i punktach karnych kierowcom mogą "dać popalić" jeszcze ubezpieczyciele

Więcej otrzymanych mandatów i punktów karnych na koncie kierowcy, wydłużenie okresu, po którym punkty znikają z Centralnej Ewidencji Kierowców, a przy tym możliwość podwyższenia ceny polis ubezpieczeniowych - to kolejny „bat” na zmotoryzowanych nie stosujących się do norm, jakimi są przepisy ruchu drogowego.

To nie wszystko - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przypomina, że już 17 czerwca tego roku ubezpieczyciele zyskali prawo do wglądu w historię mandatowo-punktową właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy chcą zawrzeć z nimi umowę ubezpieczenia. Te dane mogą wykorzystywać przy ustalaniu składki obowiązkowej OC i dobrowolnej AC.

Maksymalnie 15 punktów

Funkcjonujące od minionej soboty zmiany zwiększają maksymalną liczbę punktów karnych za jedno przewinienie z 10 do 15 (np. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub niezatrzymanie się przed przejściem, gdy inny pojazd znajdujący się na sąsiednim pasie ruchu zatrzymał się, aby przepuścić pieszych), podwajają wysokości mandatów dla tych kierowców, którzy popełnili to samo wykroczenie pod raz drugi i kolejny, wydłużają czas, po którym punkty karne usuwane są z ewidencji z roku do dwóch lat.

Dla poprawy bezpieczeństwa

Tak radykalne podejście do kierowców ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza do obniżenia liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym i z ciężkimi obrażeniami ciała. W skali roku w całym kraju jest to ok. 3 tys. zabitych, w wojewódzkie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku było 121 ofiar, w 2020 r. - 133, w 2019 – 211.