Po pandemii ruszamy na baseny, siłownie, sauny. Takie mamy postanowienia, bo rosną nam brzuchy

- Przed pandemią koronawirusa dwa trzy w tygodniu chodziłam do siłowni, jeździłam dużo na rowerze, chodziłam z kijkami. Najważniejsze, że to robiłam systematycznie – przyznaje pani Ewelina z Zielonej Góry. – Teraz pracując zdalnie mam znacznie mniej czasu i chęci na sportowe ćwiczenia. Widzę, że przytyłam, źle się czuję. Poza tym brakuje mi motywacji i kontaktu z innymi ludźmi, z którymi przez lata nie tylko na siłowni zdążyłam się zaprzyjaźnić.

- Zapuściłem się. To prawda. Owszem, od czasu do czasu wsiadam na rower. Ale to nie to samo, co przed epidemią. Mniej dbam teraz o aktywność fizyczną i bardzo mi jej brakuje. Paradoksalnie pracując w domu jestem zajęty od rana do wieczora – mówi pan Tomasz z Zielonej Góry.