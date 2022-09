Po totalnej rewolucji, koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra rozpoczynają nowy sezon

W porównaniu do poprzednich rozgrywek w drużynie Zastalu doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. W ekipie pozostał tylko Przemysław Żołnierewicz.

– Rzeczywiście to nowy twór, jeszcze nie miałem okazji grać w drużynie, w której doszło do tylu zmian. Na pewno będziemy potrzebować czasu, by wygrywać – mówił „Żołnierz”, który w bieżących rozgrywkach będzie kapitanem zespołu.