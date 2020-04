Pochodząca z Zielonej Góry aktorka Sandra Staniszewska-Herbich po raz trzeci bierze ślub? Sami zobaczcie w serialu „Barwy Szczęścia”!

Sandra Staniszewska-Herbich: - Miriam Levin, pilotka z Izraela - to oaza spokoju, opanowana, zdecydowana, bardzo mądra dziewczyna o wielkim sercu, która odda całe swoje życie i poświęci czas komu to akurat bardzo potrzebne. Potrafi podejmować decyzje i jest ich pewna - tego jej zazdroszczę.

- Musze przyznać, że w Miriam wcielam się z przyjemnością, ciągle towarzyszą mi przy niej „motyle w brzuchu”, mogłabym się z nią zaprzyjaźnić i latać po całym świecie i świetnie się bawić, czuję, że to bardzo szczera i dobra dziewczyna, która zasługuje na wszystko co piękne. Zorganizowana, ambitna i dążąca pracą i wysiłkiem do celu – dodaje aktorka znana m.in. z dramatu wojennego „Kamienie na szaniec”.

Kolejny ślub? – pytamy aktorkę z Zielonej Góry, która grała ostatnio pannę młodą w komediowym przeboju „Mayday” (dostępny na platformach VOD), a nie tak dawno prywatnie wyszła za mąż. - Tak, kolejny ślub się szykuje, wzruszające zaręczyny będzie można zobaczyć niedługo w serialu „Barwy Szczęścia” – mówi GL Sandra Staniszewska-Herbich. - Nagrywaliśmy sceny w Izraelu. To była piękna, aktorska przygoda. Czasami nie mogę wyjść z podziwu, jaki kapitalny zawód uprawiam, ile daje mi on perspektyw, możliwości spotkań i jakich zdarzeń mi dostarcza.

- To była ciężka gra warta świeczki. Piękne widoki, historia ulic, miejsc i lato zimą, słońce, obłędne jedzenie: humus, warzywa, owoce - w szczególności moje ulubione daktyle! Niby wakacje i praca, ale było bardzo intensywnie i odsypiałam to w Polsce cały tydzień – mówi aktorka.

- Było bardzo intensywnie, w zasadzie nie spaliśmy – opowiada Sandra Staniszewska-Herbich. – Pobudka o 4 rano, praca na planie do 18, kolacja. O 22 do pokoi, prysznic, nauka tekstów na następny dzień, o północy spanie i pobudka po czterech godzinach. Można spać cztery godziny! Dopiero wtedy to zrozumiałam!

Pojechało nas czworo aktorów plus ekipa filmowa. Scenarzyści postarali się bardzo i zapewnili nam ciekawe zadania aktorskie, mnóstwo emocji. Mamy tam grę uczuć byłych kochanków, zazdrość, rozsądek, przyjaźń i pożądanie – mówi zielonogórzanka. - Z ekipą aktorską bardzo się zgraliśmy. Można śmiało powiedzieć, że się zbliżyliśmy do siebie i jesteśmy teraz ze sobą na innych wibracjach niż na zdjęciach w hali pod Warszawą. Spędziliśmy piękny czas w Tel Awiwie, Jerozolimie i nad Morzem Martwym.

- Ale najśmieszniejsza z perspektywy czasu wydaje się być sytuacja, gdy producenci zabrali nas nad Morze Martwe do kurortu, żebyśmy mogli pospać dłużej niż ekipa, czyli nie cztery, a sześć godzin. Make up i włosy miały być robione na miejscu – wspomina aktorka. - Niestety okazało się, że plany pokrzyżowała burza, która zupełnie odcięła prąd, nie było ciepłej wody, ani herbaty, ani światła… Wizażystki malowały nas przy latarce telefonu, a włosy musiały być jak natura chciała.

Czym był pobyt w Izraelu dla Sandry Staniszewskiej-Herbich?

- Oprócz pędu na planie, stresu związanego z tym, żeby wszystko się udało na czas - było to dla mnie wspaniałe duchowe przeżycie – mówi GL zielonogórzanka. - Jerozolimę znałam tylko z opowieści, a jak udało nam się wejść prywatnie do Bazyliki, pomodlić się w skupieniu przy grobie Chrystusa i dotknąć ściany płaczu, włożyć tam karteczkę z intencją, którą noszę w sercu - wszystko nabrało innego znaczenia. Wszystko, co mam, zawdzięczam Bogu i codziennie mu za to dziękuję.

To będzie inny Wielki Tydzień niż dotychczas…

Rozpoczyna się Wielki Tydzień… - To będzie pierwszy raz w moim życiu bez Triduum Paschalnego w kościele, ale staram się odnaleźć w danej mi sytuacji – wyznaje Sandra Staniszewska-Herbich. - To będzie inny Wielki Tydzień, bo w domu, wśród najbliższych, z mszą online… Niektórzy będą sami. Herosi w szpitalach będą ratować pacjentów - lekarze, pielęgniarki, codziennie o Was myślę! Jesteście bohaterami! Takich Świąt jeszcze nie było, świat się zmienia na naszych oczach, ale będzie dobrze, głęboko w to wierzę.