Pociągiem do czeskiego Skalnego Miasta. Koleje Dolnośląskie wznowiły turystyczne połączenia z Wrocławia Alina Gierak

Tysiące skalnych wieży, oszałamiająca przyroda i zapierające dech widoki czekają na was w Skalnym Mieście w Adrspachu Nasze Miasto Wałbrzych Zobacz galerię (12 zdjęć)

To świetna wycieczka na weekend. Wystarczy wstać rano, wsiąść we Wrocławiu do pociągu i za 2,5 godziny (z Wałbrzycha za 1,5 godziny) można spacerować ścieżkami wśród skalnych formacji, popłynąć łódką i spoglądać na góry z punktu widokowego. Co zwiedzać w Skalnym Mieście? Ile kosztują bilety kolejowe i wstępu do Skalnego Miasta, przeczytacie poniżej.