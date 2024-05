Poczwórne urodziny Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze! Cóż to była za impreza! Zobacz

Cóż to były za urodziny?! Poczwórne. Zespół Edukacyjny nr 2 świętował 20-lecie istnienia, ale i wszystkie placówki wchodzącej w jego skład, miały swoje jubileusze. Uroczysta gala odbyła się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Było uroczyście i wesoło, nie zabrakło wspomnień i łez wzruszenia.

Kto zatem świętował konkretnie? No wspominany już zespól, czyli 20-latek, ale także poszczególne placówki, wchodzące w jego skład. Jubileusz 60-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa nr 17, 70-lecie Miejskie Przedszkole nr 9 oraz 55-lecia Miejskie Przedszkole nr 30. Śmiało więc można powiedzieć, że to poczwórny jubileusz. A skoro tak, to musiało być z pompą!

Zespół Edukacyjny nr 2 połączył siły

- To dopiero dla nas było wyzwanie! Ale i wspaniały czas przygotowań. Słowo zespół nabrało w tym momencie szczególnego znaczenia – mówi Marta Rybicka-Grzesiak, koordynatorka obchodów poczwórnego jubileuszu. - Połączyliśmy siły na wszystkich frontach, by wspólnie przygotować uroczystość. Każdy wziął się do pracy i dzielił się pomysłami. To pokazało, że jesteśmy zawsze razem i razem się pozytywnie nakręcamy. I działamy!

W rodzinie też obchodzimy urodziny, więc i w szkole jubileusz jest ważny

Tomasz Chmielarczyk, dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 2, podkreśla, że jubileusz trwa cały rok i w jego ramach odbywa się wiele imprez i akcji. Ale wspólna gala to najważniejsze wydarzenie.

- Nasz zespół wyróżnia to, że mamy dwa przedszkola i szkołę. A także to, że mamy dużo klas integracyjnych i stawiamy na dobro każdego dziecka, również tego z trudnościami – zauważa dyrektor i dodaje: - Najbardziej cieszy nas przyjazna atmosfera, wspaniała kadra. A teraz także to, że możemy spotkać się z emerytami i im podziękować jeszcze raz za lata pracy. Bo przecież nie tylko obecni pracownicy tworzyli klimat naszych placówek.

Jak mówi Iwona Perwińska, wicedyrektor ZE nr 2, SP-17, poczwórny jubileusz cieszy wszystkich, tak jak w rodzinie obchodzimy urodziny. To okazja do spotkania z emerytowanymi pracownikami, pokazanie tego, co mamy najlepsze. Stąd występy, nagrany specjalnie na tę okazję film, dawne kroki szkolne…

Izabela Gruda, wicedyrektorka ZE nr 2, Miejskie Przedszkole nr 9, także podkreśla, że szkoła, przedszkole to nie mury. To przede wszystkim ludzie…

- Bardzo miło spotkać się z emerytami, powspominać dawne czasy – dodaje Izabela Gruda i zauważa, że to już trzeci jej jubileusz w tej placówce, ale pierwszy, kiedy może galę oglądać z widowni. I cieszyć się z występów dzieci, bo przedszkole słynie już z zajęć muzycznych i tanecznych.

- Widziałam na próbach, jak bardzo wszyscy się starali przygotować występy na galę. Było pięknie. Trzymam za nich kciuki – mówi wicedyrektor.

Lokomotywa dostała w prezencie urodzinowym modernizację

Podobnie pozytywnych emocji nie ukrywa Katarzyna Walków, wicedyrektor ZE nr 2, Miejskie Przedszkole nr 30, która chwali kadrę, rodzinną atmosferę i to, że każdy czuje się w placówce dobrze.

- Mamy grupę integracyjną, która cieszy się dużym zainteresowaniem, rodzice chętnie zapisują do niej dzieci – przyznaje. - Nasza placówka ma 5 grup i świętuje 55 lat istnienia. A najlepszym prezentem, jaki dostała na urodziny jest termomodernizacja przedszkola.

Placówka została wybudowana w 1968 roku i była pod opieką Zielonogórskich Zakładów Włókienniczych „Polska Wełna” . Wtedy funkcjonowała jako Przedszkole nr 2. W latach 80. ubiegłego wieku została przemianowana na Państwowe Przedszkole nr 30. Popularnie zwana jest Lokomotywą.

Placówka zyska nową elewację, dach i fotowoltaikę. Prace wewnątrz budynku związane z wymianą instalacji przeprowadzone będą w czasie wakacji. Zakończenie zadania planowane jest na połowę sierpnia. Koszt inwestycji to 1,3 mln zł.

