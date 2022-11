Podejrzane zezwolenie i skrócony o ponad 20 godzin odpoczynek

W poniedziałek (21 listopada), na ekspresowej „trójce” koło Zielonej Góry, inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Zestawem należącym do serbskiej firmy przewożono ładunek z Serbii do Szwecji, tranzytem przez Polskę. Na taki przewóz wymagane jest odpowiednie zezwolenie.