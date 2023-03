Podinspektor Tomasz Szuda nowym komendantem policji w Zielonej Górze

Policjant z dużym doświadczeniem

Podinspektor Tomasz Szuda to doświadczony policjant z 21-letnim stażem pracy. Służbę w policji rozpoczynał w Oddziałach Prewencji Komendy Stołecznej w Warszawie, skąd trafił do komisariatu w Sławie gdzie pracował zarówno w służbie prewencyjnej jak i kryminalne. Następnie został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, gdzie pracował w różnych wydziałach: dochodzeniowo- śledczym, nieletnich, a następnie został oficerem prasowym, by po kilku latach objąć stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji.