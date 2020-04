Podpalił w Zielonej Górze 11 samochodów. Straty oszacowano na blisko 500 tys. zł! Kim jest sprawca?

Podpalone auta należały do pracowników jednej firmy…

Kryminalni z KP II zauważają również pewna prawidłowość – wszystkie trzy samochody, które zostały podpalone, należą do pracowników jednej firmy. Wszystkim tym osobom policjanci pokazali monitoring i pokrzywdzeni rozpoznali po ubiorze i sposobie poruszania się mężczyznę, który został z tej firmy zwolniony.

Zatrzymany to 43-letni zielonogórzanin

W środę, 22 kwietnia, rano policjanci zatrzymali mężczyznę w miejscu zamieszkania. Przeszukanie ujawniło również taki sam łatwopalny materiał, który posłużył do wzniecenia ognia pod podpalanymi samochodami. Zatrzymany to 43-letni zielonogórzanin. Usłyszał wczoraj zarzuty uszkodzenia mienia. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień policjantom.