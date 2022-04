Podstępna gąsienica czyha w ogrodzie i ekspresowo niszczy krzewy. Poznaj sposoby na ćmę bukszpanową

Bukszpany trzeba bacznie obserwować. Czujność powinna zwrócić cienka pajęczynka. To może być znak, że żerować zaczyna ćma bukszpanowa. Koniecznie zaglądajmy też do środka, bo to dam pojawią się gąsienice. Poznaj sposoby zwalczania ćmy bukszpanowej na kolejnych slajdach --->

pixabay.com