Podsumowanie "Piłkarskich Orłów". W sierpniu tylko Warta Gorzów nie ma swojego strzelca w topie

Trzykrotnie, najwięcej ze wszystkich Lubuszan w III lidze, do siatki trafił też Jakub Ryś. Środkowy pomocnik strzelał gole w przegranym przez jego Carinę Gubin meczu w Nysie z Polonią 1:4, w zremisowanym starciu w Kluczborku z MKS-em 1:1 oraz wygranym spotkaniu z AstroEnergy Wartą Gorzów 3:0. To dzięki także jego trafieniom gubinianie po pięciu seriach gier plasowali się na jedenastej pozycji, z siedmiopunktową zdobyczą. Triumfowali w dwóch pojedynkach, w jednej potyczce podzielili się „oczkami” oraz w dwóch ulegli. Gracze Grzegorza Kopernickiego zdobyli osiem bramek, tak jak zielonogórzanie, jednak dziewięć stracili.

Zawodnicy trenera Andrzeja Sawickiego zdobyli dziesięć punktów, wygrywając trzy mecze, jeden remisując oraz jeden przegrywając. Stracili siedem bramek, przy czym strzeli osiem goli. Z czego trzy, najwięcej, właśnie wspomniany Rafał Ostrowski. Ten wpisywał się na listę strzelców w wygranych przez Lechię pojedynkach z Rekordem Bielsko-Biała 3:2 i Chrobrym II Głogów 2:1 oraz przegranej potyczce w Zabrzu z Górnikiem II 1:3. Co ciekawe, Ostrowski to jest środkowy obrońca.

W czołówce strzelców za ten okres był również Emil Drozdowicz z Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów. Napastnik niebiesko-białych, w odróżnieniu od wymienionych kolegów, strzelił połowę ze wszystkich goli gorzowian. Dla Stilonowców może nie był to do końca najlepszy czas, bo stracił do tego jedenaście bramek, ale - podobnie zresztą jak AstroEnergy Warta Gorzów - byli nad strefą spadkową.