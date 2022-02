Podwójny jubileusz Zielonej Góry. Jest już ponad 80 propozycji na świętowanie w mieście. Każdy mieszkaniec może zgłosić swoją propozycję

Prezydent Janusz Kubicki mówi, że dokładnie 800 lat temu pojawiła się pierwsza wzmianka o Zielonej Górze. To powód do świętowania w tym roku okrągłego jubileusz. Za rok minie 700 lat od nadania Winnemu Grodowi praw miejskich. Stąd oficjalne obchody rozpoczną się podczas Winobrania 2022, a zakończą podczas Winobrania 2023.

800-lecie Zielonej Góry

Z tej okazji we wtorek w zielonogórskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: prezydent miasta Janusz Kubicki, przewodniczący Komitetu Obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich, profesor Czesław Osękowski oraz jego zastępca Tomasz Czyżniewski.

Przypomniano, że każdy mieszkaniec może zgłosić swoją propozycję do programu obchodów podwójnego jubileuszu.

Mieszkańcy zgłaszają wiele ciekawych pomysłów w ramach Jubileuszowego Banku Dobrych Pomysłów. Można je przekazywać na adres: [email protected], tel. 68 456 49 35, Sekretariat Obchodów 800 i 700-lecia, Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra.

Jak przyznaje Tomasz Czyżniewski, do tej pory wpłynęło już ponad 80 propozycji. Niektóre są wzorowane na pomysłach z innych miast np. murale Maryli Rodowicz i Urszuli Dudziak (w Warszawie jest mural Kory, a w Opolu Krzysztofa Krawczyka). Z Singapuru zaś ściągnięto pomysł makiety miasta z klocków LEGO. Najpierw wizję przyszłości przedstawiliby architekci, studenci, a potem.. przedszkolaki.

Niektóre pomysły pokryły się z tym, co chciało zrobić miasto.