Pogoda da nam się w Lubuskiem we znaki. Żar będzie lał się z nieba - wydano alert pogodowy!

Wydanie ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od piątku 23 sierpnia od godz. 12.00 do godziny 19.00 w sobotę 24 sierpnia.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C - czytamy w wydanym komunikacie.

Jak sobie radzić w czasie upałów?

Nawodnienie organizmu jest niezbędne, gdy na dworze panują wysokie temperatury. Musimy pamiętać, że w trakcie upału nasz organizm wydziela pot, a co za tym idzie, traci wodę i sole mineralne. Gdy sięgamy po napój, warto zwrócić uwagę na jego skład. Nie każdy będzie bowiem dobrym wyborem. Szczególnie dotyczy to alkoholu. Picie napoi procentowych w upalne dni może powodować groźne wahania ciśnienia, rozszerzanie się naczyń krwionośnych i zaburzenia rytmu serca. Pierwszą rzeczą po jaką powinniśmy sięgać w upalne dni, jest woda. Tutaj do wyboru mamy zarówno wodę gazowaną, jak i niegazowaną. Obie nawadniają w tym samym stopniu, więc można wybrać dowolną,wedle własnego uznania.