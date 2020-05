Pogoda Zielona Góra. Spory spadek temperatur w najbliższych dniach. Prognoza na drugą połowę maja

TVN Meteo

Po słonecznym i niezwykle ciepłym weekendzie, pogoda w Zielonej Górze od poniedziałku 11 maja zmieniła się drastycznie. Od rana nad miastem wisiały ciemne chmury, było zimno i padał deszcz. A jak zapowiada się prognoza na kolejne dni?

Uwaga! Przydadzą się ciepłe swetry

Co najmniej do niedzieli, 17 maja, chłodniejsza aura nas nie opuści. Najgorsze będą poranki. W Zielonej Górze temperatura z samego rana nie przekroczy 4 stopni. We wtorek, 12 maja, odczuwalna temperatura w godzinach porannych będzie wynosić 1 stopień poniżej zera. Warto o tym pamiętać w drodze do pracy!

Pogoda w Zielonej Górze na maj 2020: