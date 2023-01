Pogrzeb Krzysztofa Donabidowicza. Legendarny fotograf miał 102 lata

Postawiono mu zarzut szpiegostwa

Krzysztof Donabidowicz walczył na frontach drugiej wojny światowej. W 1946 roku osiedlił się w Zielonej Górze i na ul. Kupieckiej otworzył pierwszy zakład. Zdobył wielu stałych klientów. Swój zakład zamknął po 60. latach pracy.

- Wielu z nas właśnie tam się fotografowało. W albumach mamy zdjęcia, które robił pan Donabidowicz - wspomina Wanda Krumska. - To była legendarna postać. Jakoś tak zawsze mi się właśnie on kojarzył z Zieloną Górą, z deptakiem, ulicą Kupiecką. Często go widziałam w drzwiach jego zakładu. Lubił tam stać i patrzeć na ludzi...

Podczas Wydarzeń Zielonogórskich władze oskarżyły Krzysztofa Donabidowicza, że w ich trakcie robił zdjęcia dla CIA. Uznano, że brał udział w walkach w obronie Domu Katolickiego i postawiono mu zarzut szpiegostwa. Spędził rok w więzieniu w Potulicach. Zielonogórskiemu fotografowi, Andrzej Duda przyznał w 2017 roku Krzyż Wolności i Solidarności. Później Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.