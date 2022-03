Polacy bojkotują produkty z Rosji. Nie kupując tych rzeczy wspierają Ukrainę - LISTA

Na naszych stronach internetowych pojawia się coraz więcej petycji nakłaniających, aby również kraj nad Wisłą przyłączył się do zakazu sprzedaży artykułów pochodzących z Rosji. Osoby odpowiedzialne za petycję „Wycofać rosyjskie produkty z polskich sklepów” domagają się "aby nie wspierać tej inwazji z polskich pieniędzy, aby polskie supermarkety poszły za przykładem sieci w krajach bałtyckich i natychmiast wstrzymały sprzedaż produktów pochodzenia rosyjskiego" - czytamy. I nie dotyczy to tylko artykułów spożywczych, ale również większych firm.

Lista rosyjskich produktów/usług na polskim rynku:

Wydawać by się mogło, że tego typu produktów w naszym kraju nie ma wiele. Jednak nie zdajemy sobie sprawy, że są one przez nas używane na co dzień. Polscy internauci w mediach społecznościowych wymieniają się listą, jakich artykułów unikać. Warto wiedzieć, że kody kreskowe w zakresie od 460 do 469 sygnowane są towarami wyprodukowanymi w Rosji. Internauci sugerują, aby przestać je kupować. A ponieważ nie będą "schodzić", sklepy przestaną zamawiać kolejne produkty z tymi kodami.