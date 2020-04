- Polacy, którzy mają umowę o pracę, mogą wrócić do Niemiec czy muszą przejść kwarantannę? - pytają nasi Czytelnicy. Wyjaśniamy!

- Wzięliśmy wolne i chcieliśmy wrócić do pracy po świętach. Dostaliśmy kolejny cios, tym razem ze strony Niemców. Jesteśmy załamani - przyznają nasi rozmówcy. Jednak czy aby na pewno nie mogą jechać? Wyjaśniamy!

Przypominamy, że od 10 kwietnia na terenie Niemiec będą obowiązywać nowe obostrzenia. Osoby, które przyjeżdżają do naszych zachodnich sąsiadów do pracy na co najmniej kilka tygodni, będą musiały poddać się dwutygodniowej kwarantannie lub pracodawca będzie musiał podjąć równoważne działania w celu zachowania higieny i unikania kontaktów międzyludzkich.

Władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia od 10 kwietnia regularnych kontroli granicznych z Polską. Zadanie kontrolowania osób przekraczających granicę z Polski do Niemiec pozostaje w gestii niemieckiej policji. ,,Koronawirus nas zablokował" Ta wiadomość spadła na mieszkańców pogranicza jak grom z jasnego nieba. Wielu z nich chciało po świętach wrócić do Niemiec do pracy.

- Wziąłem dwa tygodnie urlopu, bo chciałem jeszcze spędzić święta z rodziną. W końcu nie wiadomo kiedy to wszystko się skończy. We wtorek miałem jechać do pracy i zostać już w hotelu, który zaproponowała mi firma. Teraz wszystkie moje plany legły w gruzach. Zostaliśmy postawieni pod ścianą - przyznaje 32-letni Bartosz (nazwisko do wiadomości redakcji), który pracuje w Berlinie na magazynach.

Takich sytuacji na polsko-niemieckim pograniczu są setki... Niektórzy mieszkańcy już zaczęli się pakować i planują wyruszyć do Niemiec jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, bo boją się, że stracą pracę. Drudzy jadą dopiero po świętach, we wtorek, bo uważają, że wprowadzone obostrzenia ich nie dotyczą. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to właściwie jest... Mnóstwo wątpliwości wokół nowych obostrzeń O interpretację nowych, niemieckich obostrzeń poprosiliśmy firmę Bollmann und Partner, która specjalizuje się w doradztwie polsko-niemieckim. Okazało się, że pracownicy od rana odbierali telefony od zaniepokojonych osób, które poszukiwały porady właśnie w tej sprawie.

- Ustanowiona dyrektywa daje dokładne wytyczne co do tego, kto ma podlegać kwarantannie. W punkcie 5 jest zapisane, że osoby, które codziennie lub kilka razy w tygodniu w sposób zawodowy jadą do Niemiec i nie mają żadnych symptomów chorobowych, nie podlegają kwarantannie. Podsumowując: wytyczne dotyczące kwarantanny dla wjeżdżających do pracy do Niemiec nie obowiązują osób będących już na umowach o pracę, a jedynie pracowników sezonowych - tłumaczy Agnieszka Bollmann.

Należy jednak pamiętać, by mieć przy sobie odpowiednie dokumenty, a przede wszystkim umowę o pracę. Zapytaliśmy również, czy kwarantanną zostaną objęci również te osoby, które dopiero zatrudniły się w Niemczech. - Tacy pracownicy również nie powinni podlegać kwarantannie - odpowiedziała A. Bollmann.

Specjalna infolinia Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu Mariusz Olejniczak i Rene Wilke postanowili, że od poniedziałku 6 kwietnia br. będzie działać we frankfurckim Urzędzie Miejskim hotline "Korona". To rodzaj doradztwa w języku polskim dla pracowników transgranicznych. Porad będzie można zasięgnąć od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, dzwoniąc na nr tel. +49 335 552-1234 lub pisząc e-mail: hotline@frankfurt-oder.de.

