Połamane drzewa i uszkodzone dachy. Wiatr sieje spustoszenie w regionie

Od niedzielnego popołudnia, 9 lutego, w regionie wieje silny wiatr. Skutkuje to wieloma szkodami oraz interwencjami straży pożarnych.

Orkan "Sabina" wyrządził największe szkody u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech momentami wiało nawet do 200 km/h. Wiatr łamał drzewa i dachy. Podczas ostatniej doby spadło tam więcej deszczu niż w ciągu półtora miesiąca. W naszym województwie na szczęście obyło się bez poważniejszych zdarzeń. Nikt nie ucierpiał, a większość zgłoszeń dotyczyła złamanych drzew bądź konarów. Wichura w Lubuskiem. Gorzów. Zalana droga - Zanotowaliśmy osiem zdarzeń około deszczowo – wiatrowych - mówił bryg. Bartłomiej Mądry, oficer prasowy z Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. – Nie było żadnych osób poszkodowanych. Były to tylko drobne gałęzie, czy konary, które spadły w nocy na ciągi komunikacyjne. Tak to cisza i spokój, na szczęście nic nikomu się nie stało. Mieliśmy jedną zalaną drogę na tzw. „starej trójce” przy skrzyżowaniu na Santocko i Mironice. To w miarę standardowe miejsce, gdzie przy każdej większej ilości opadów zbiera się woda i musieliśmy ją wypompować, żeby można było nią przejechać. Poprzedniej nocy też było u nas spokojnie. Mieliśmy 11 zdarzeń. Też nikomu nic się nie stało. Zdarzenia, które odbywają się w nocy, gdy ludzie śpią, z reguły nie powodują skutków z ofiarami, czy osobami poszkodowanymi. Na terenie północy naszego województwa przejście orkanu było spokojne – zakończył Mądry.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Zerwany dach wypożyczalni w Bukowinie Tatrzańskiej uderzył w cztery osoby. Matka i córka nie żyją

- Otrzymujemy informacje z ostrzeżeniami, dlatego cały czas mamy się na baczności - tłumaczył kpt. Szymon Zembrzuski z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze Wichura w Lubuskiem. Zielona Góra. Zerwany dach i wzmożona czujność - Ubiegłej nocy zanotowaliśmy 28 zdarzeń związanych z porywami wiatru – tłumaczył kpt. Szymon Zembrzuski z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze – Jednym, charakterystycznym było zerwanie dachu z pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Łęgowo. Reszta dotyczyła powalonych drzew czy konarów. Nic szczególnego się nie stało. Większość zdarzeń miała miejsce do godziny 20:00. Nocą było znacznie spokojniej, bo otrzymaliśmy tylko trzy zgłoszenia. Mamy wzmożoną czujność i jesteśmy gotowi do ewentualnych innych zdarzeń. Wynika to z naszej ustawy. Otrzymujemy informacje z ostrzeżeniami, dlatego mamy się na baczności. We wtorek powinno już być spokojniej, ale nadal obserwujemy, co się dzieje. Wszelkie informacje są monitorowane i przekazywane dalej do jednostek. Staramy się zabezpieczyć na wszystkie możliwe sposoby – podsumował Zembrzuski.

Wichura w Lubuskiem. Sława. Porwana konstrukcja "Wiatr dosłownie porwał magazyn konstrukcji namiotowej, w którym są przechowywane żaglówki. Cała konstrukcja wraz z poszyciem zatrzymała się na sąsiadujących drzewach. Strażacy przystępują do usuwania fragmentów konstrukcji oraz zabezpieczają mienie, które znajdowało się w hali. W efekcie tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Wichura w Lubuskiem. Witnica. Uszkodzony dach "Zgłoszenie o uszkodzeniu poszycia dachu na jednej z witnickich firm. Uszkodzone poszycie zagrażało w poruszaniu się pobliskim chodnikiem i jezdnią. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy: OSP Witnica, oraz jeden zastęp JRG Kostrzyn" - dowiadujemy się od strażaków z Witnicy. Wichura w Lubuskiem. Cybinka. Konar uszkodził auto "W poniedziałek, 10 lutego br. od godzin nocnych mierzyliśmy się ze skutkami przechodzącego przez nasz region orkanu. O godzinie 3:41 zadysponowani zostaliśmy do usunięcia powalonego konara drzewa w ciągu drogi krajowej nr 29 w pobliżu miejscowości Urad. Do działania wyruszyliśmy w sile jednego zastępu (GBA). Na miejscu okazało się, że w zalegający na jezdni konar uderzył dodatkowo w samochód osobowy – na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. Po chwili dołączyły do nas dwa zastępy z JRG w Słubicach (GBA, SRt) oraz funkcjonariusze Policji. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uprzątnięciu gałęzi z jezdni. Po udrożnieniu drogi powróciliśmy do swoich jednostek. O godzinie 8:19 ponownie jeden nasz zastęp (GBA) wyjechał z remizy. Tym razem do usunięcia powalonego drzewa, które całkowicie zablokowało jedną z dróg w miejscowości Sądów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i jego zabezpieczeniu pocięliśmy powalone drzewo na odcinki, by następnie usunąć je bezpieczne miejsce i pozwolić na swobodny ruch pojazdów. Po zakończonych działaniach powróciliśmy do remizy. Po raz trzeci jeden zastęp (GBA) wyruszył do działania dzisiejszego dnia o godzinie 14:41. Ponownie do powalonego drzewa, tym razem w ciągu ulicy Szosowej w Uradzie. Sytuacja oraz działania wyglądały identycznie jak kilka godzin wcześniej w Sądowie." - informują ochotnicy z Cybinki.

Wichura w Lubuskiem. Kargowa. Powalone drzewo w parku Strażacy z Kargowej walczyli z drzewem, które runęło na plac zabaw. Wichura w Lubuskiem. Rzepin. Problem z liniami energetycznymi "Druga interwencja związana ze skutkami wichur. Tym razem dwa zastępy z naszej jednostki (GBA Mercedes, GBA Star), zastęp z OSP Kowalów (GBA) oraz JRG PSP Słubice (GBA) wyjechały do zgłoszenia o pożarze, który miał powstać w wyniku upadku drzewa na linie energetyczne w pobliżu ul. Puszczy Rzepińskiej w Rzepinie. Na miejscu okazało się, że otwartego ognia nie ma, natomiast przechodząca przez las linia średniego napięcia rzeczywiście została uszkodzona przez konar drzewa. Działania polegały na rozpoznaniu sytuacji i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego" - dowiadujemy się od OSP Rzepin.

IMGW: Ostrzeżenia dla województwa lubuskiego Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek (11 lutego) prognozuje się wystąpienie wiatru wiejącego z zachodu o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach w dzień do 90 km/h, a w nocy z wtorku na środę do 70 km/h. Ostrzeżenie dotyczy całego terenu województwa lubuskiego.

Trwa głosowanie... Czy w jakikolwiek sposób odczułeś/odczułaś skutki orkanu "Sabina"? NIE MAM ZDANIA NIE TAK

Zobacz prognozę pogody na wtorek i kolejne cztery dni:

wideo: TVN Meteo