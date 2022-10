Policja zatrzymała po niespełna dobie podejrzanego o potrącenie policjantów i ucieczkę

- Mężczyźnie grożą dwa poważne zarzuty – niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz czynnej napaści na policjanta. Na szczęście samo potrącenie funkcjonariuszy nie miało dla nich poważnych skutków, ale sytuacja była bardzo niebezpieczna – powiedziała Stanisławska.

Dodała, że zgodnie z Kodeksem karnym za czynną napaść na funkcjonariusza policji grozi do 10 lat więzienia, a za niezatrzymanie się do kontroli - do pięciu.

Do zdarzenia doszło w piątek, 21 października wieczorem na al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Patrol chciał zatrzymać do kontroli drogowej kierującego fordem fiestą. Ten zatrzymał się, ale kiedy podeszli do niego policjanci, cofnął auto i ich potrącił, a następnie odjechał. Kilkaset metrów dalej kierowca forda zjechał na chodnik i uszkodził samochód. Wówczas wraz z pasażerem uciekli pieszo.

Poszkodowani policjanci zostali zabrani na badania do szpitala. Te nie wykazały poważniejszych obrażeń. W tym czasie trwały już działania mające na celu zatrzymanie kierowcy forda i jego kompana.