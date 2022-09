Policjanci mieli nosa. W Zielonej Górze zatrzymali volkswagena, którym jechał poszukiwany 33-latek

Był poszukiwany lostami gończymi

Zatrzymanemu grozi do trzech lat więzienia

Mężczyzna miał do odbycia kary pozbawienia wolności. 33-latek został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie do komendy miejskiej, a jego samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym pomimo sądowego zakazu. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do trzech lat.