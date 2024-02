Policjanci z Gubina uratowali starszą kobietę. Wezwała pomoc ostatkiem sił

- Zgłaszającej, pomimo prób, nie udało się nawiązać ponownego kontaktu ze swoją mamą - informuje młodszy aspirant Magdalena Józak z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. - Była o nią zaniepokojona tym bardziej, że ta miała przebywać w mieszkaniu sama, a zgłaszająca mieszka od niej w znacznej odległości. To uniemożliwiło jej szybkie dotarcie na miejsce.

Mama kobiety, która zadzwoniła na policję, miała wypowiedzieć do słuchawki telefonu jedynie słowo „ratunku”, po czym sygnał połączenia został przerwany.

We wtorek (13 lutego) przed południem na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta, informując, że chwilę wcześniej skontaktowała się z nią matka, która jest osobą starszą i schorowaną.

Policjanci z Gubina uratowali 87-latkę

Policja ustaliła, że interwencji potrzebuje 87-letnia mieszkanka Gubina , chorująca na cukrzycę. Jako pierwsi do miejsca jej zamieszkania przybyli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gubinie :

aspirant sztabowy Bartosz Palto

posterunkowy Radosław Budzianowski.

- Drzwi od mieszkania kobiety były zamknięte na klucz, a na pukanie i nawoływanie nikt nie reagował — opowiada mł. asp. Magdalena Józak. - Policjanci podejrzewali, że życie kobiety może być zagrożone i bez wahania wyważyli drzwi.

Po wejściu do środka w jednym z pokoi funkcjonariusze zastali nieprzytomną kobietę, która nie nawiązywała z funkcjonariuszami słownego kontaktu i nie reagowała. Policjanci przystąpili do czynności przedmedycznych i do czasu przyjazdu na miejsce Załogi Pogotowia Ratunkowego podtrzymywali czynności życiowe kobiety.

Następnie na miejsce zdarzenia przybyli zadysponowane służby - medyczne oraz straży pożarnej. Dzięki posiadanej informacji, że kobieta przewlekle choruje na cukrzycę, medycy podali jej odpowiednie leki, a po krótkiej chwili kobieta nawiązała kontakt słowny z obecnymi w jej mieszkaniu przedstawicielami służb.