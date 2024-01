Policjanci z Zielonej Góry bezpiecznie zawieźli pacjentkę na przeszczep serca!

Policja w Zielonej Górze. Na pacjentkę czekało nowe serce

To był wyjątkowy dzień dla lekarzy, policjantów, a przede wszystkim dla kobiety oczekującej na pilny przeszczep serca, której trudne warunki atmosferyczne prawie uniemożliwiły dotarcie na czas do szpitala. Wszystko zdarzyło się w miniony czwartek. Około godziny dziesiątej do dyżurnych zielonogórskiej komendy miejskiej zadzwonił lekarz z wrocławskiej lecznicy z prośbą o pomoc w natychmiastowym transporcie kobiety.