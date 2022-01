Policjantka wyprzedzała inny samochód. Zielonogórzanin za kierownicą w ręku miał pół litra wódki

W ręku miał półlitrową butelkę wódki

Posterunkowa Kamila Machowiak we wtorek, 11 stycznia po godzinie 17 podróżowała drogą krajową numer 32 z Leśniowa Wielkiego do Zielonej Góry. W pewnym momencie zauważyła kierującego fordem, który bardzo dziwnie się zachowywał: jechał zygzakiem, zwalniał lub nagle przyspieszał. Jego zachowanie było na tyle zaskakujące, że zwróciło uwagę policjantki, która postanowiła to sprawdzić. Gdy wyprzedzała samochód zauważyła, że kierujący pije alkohol. W ręku trzymał półlitrową butelkę wódki.