Policyjna obława w Lubuskiem. W gminie Iłowa mogło dojść do zbrodni. W akcję zaangażowani są policjanci nie tylko z naszego regionu

Gazeta Lubuska ustaliła, że w miejscowości Borowe w gminie Iłowa mogło dojść do zbrodni. Pod jedną z posesji za dnia pojawiło się wiele radiowozów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał poważnie ranić kobietę (prawdopodobnie swoją partnerkę), a następnie uciec. Wskutek ciężkiego pobicia, zadania jej licznych ran, kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim - są to jednak wciąż niepotwierdzone przez policję informacje.

Dowiedzieliśmy się również, że policja prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania. Nasz informator zdradził nam, że zablokowane są niektóre drogi, policja rozłożyła kolczatki.

Intensywne działania lubuskiej policji

Chcieliśmy te informacje potwierdzić w policji. Rzecznik prasowy KPP w Żaganiu nie udzielił nam informacji w tej sprawie i skierował nas do rzecznika komendy wojewódzkiej.