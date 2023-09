Połowa Winobrania za nami. Przed nami jeszcze mnóstwo atrakcji. Tyle się dzieje, że głowa mała!

W Winnym Grodzie jesteśmy na półmetku Winobrania 2023. Bachus od kilku dni rządzi w mieście i zachęca wszystkich do wspólnej, winnej zabawy, a przed nami jeszcze koncerty, finał Dni Zielonej Góry, piękny korowód i szalona zabawa do niejednego białego rana. Co już się działo, a co jeszcze przed nami? Sporo tego!

- Cały czas zapraszam wszystkich na Winobranie. Jest bardzo interesująco, smacznie, rodzinnie i winnie. Przybywajcie drodzy goście i zielonogórzanie - zachęca Bachus, w którego rolę od lat wciela się Marcin Wiśniewski. Dodajmy tylko, że obecne Winobranie trwa dziewięć dni, zatem mieszkańcy i turyści mogą bawić się do niedzielnych (17 września) późnych godzin wieczornych.

Tyle się dzieje, że głowa mała

- Wspaniała jest Zielona Góra. Jest ciekawie i wesoło. Są piękne stoiska, szczególnie dużo antyków i ciekawych innych rzeczy także. Bardzo fajny jest ten jarmark, mamy możliwość przeprowadzenia degustacji win. Jest tutaj miły klimat, scena gra bardzo ładnie. Jeśli chodzi o kupowanie to bywa różnie. Ludzie raz kupują, raz nie kupują, ale nie jest najgorzej - opowiada Jery Tompalski spod Wrocławia.

Tysiące ludzi w centrum. Miasto żyje 24 godziny na dobę

Centrum miasta żyje 24 godziny na dobę. Od początku zielonogórskiego święta przez deptak przewinęło się setki tysięcy ludzi. To nie żart! Jarmark i miasteczko winiarskie znajdujące się wokół ratusza przyciągają ogromne ilości turystów z Polski i zagranicy. Do dyspozycji jest 41 domków winiarskich, z czego jeden, przy pomniku Bachusa, oferuje w sprzedaży jubileuszowe trunki winobraniowe. Nie wiedzieliście? No to już wiecie!

- W tym roku mamy nasze wino białe, czerwone wytrawne oraz musujące bardzo wytrawne. I to są wina nasze regionalne, które wygrały konkurs, wina, które w tym roku są ogłoszone jako najlepsze w swojej kategorii: białe słodkie, czerwone wytrawne i bardzo wytrawne musujące - opowiada Nikola Dawidziak z Zielonej Góry. Odwiedź nasz serwis specjalny: "Winobranie 2023"

W Zielonej Górze trwa Winobranie 2023 - SPRAWDŹ, CO SIĘ DZIEJE! - WYKAZ - Winobranie to jest wspaniała impreza, dzięki której możemy zakosztować wszystkich win z województwa lubuskiego. Czołowie winiarnie, winiarze prezentują swoje najlepsze produkty. Dla mnie osobiście to jest wspaniała okazja, żeby kultywować tradycję picia wina, szczególnie polskiego. Powiem panu szczerze, że w Warszawie ciężko jest znaleźć kogoś, kto lubi wina polskie. Wszyscy mówią o hiszpańskich, włoskich, francuskim. Jest to trochę na zasadzie cudze chwalicie, swego nie znacie - pan Adam z Warszawy.

Lunapark, targi staroci, stoiska z rękodziełem

Ponadto Jarmark to również lunapark, który cieszy się popularnością szczególnie po zmroku, stoiska z pięknym, lokalnym rękodziełem, targi staroci i punkty gastronomiczne, które cieszą się ogromnym powodzeniem.

- Każdego dnia bardzo duże kolejki się ustawiają. Jesteśmy otwarci od soboty, klienci są zachwyceni jedzeniem i tak jak zauważyłem przy innych stoiskach ludzi, jest naprawdę sporo. Wszyscy są zadowoleni, panuje świetna atmosfera, mamy postawiony głośnik, klienci bardzo chętnie przychodzą potańczyć, pobawić się i jeszcze milej spędzić czas. Żeby dostać taki dobry posiłek na jarmarku, moim zdaniem trzeba wydać około 25 złotych - przekonuje Piotr Radkiewicz, sprzedawca.

- Jest drogo, ale to Winobranie. Ten jeden raz w roku mogę przymknąć oko. Choć, jak zaprosiłem rodzinę na obiad i zapłaciłem ponad 200 zł, sam nie wiem za co, to trochę zabolało. Przyjechaliśmy tu z Krakowa i zawsze staramy się być właśnie podczas Dni Zielonej Góry. Jesteśmy miłośnikami tutejszego wina, uroczego miasteczka, jakim jest Zielona Góra i korowodu, którego nie możemy się doczekać - mówi z kolei Krzysztof Cergielski. - Wyjeżdżamy dopiero w poniedziałek. Bawimy się - rzuca z uśmiechem na "do widzenia".

Korowód i wiele innych atrakcji w weekend

Prawda jednak jest taka, że jeśli chcecie poczuć ducha winobrania, musicie tu być. W sobotę, 16 września nastąpi oficjalne odsłonięcie muralu znajdującego się na murach aresztu. Ponadto punktualnie o godz. 12.00 odpali korowód, który przyjeżdżają oglądać ludzie z całej Polski. Czym zaskoczy tym razem? - W tym roku postawiliśmy na naturalne zakończenie obchodów 700., 800.-lecia, więc będą wątki historyczne. Motywem przewodnim jest "Zielona Góra wczoraj - wątki historyczne", "Zielona Góra miastem nad rzeką" i "Moja Zielona Góra jutro, czyli za 50, 100 lat. Bardzo mocno postawiliśmy na formację teatrów ulicznych z Poznania, będą szczudlarze, glinoludy. Na pewno tego nie zapomnicie - zaprasza Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru. Sobotni finał winobrania zwieńczy po koncercie T.Love pokaz sztucznych ogni. Nie może was tu zabraknąć.