Polscy żeglarze zaczynają walkę o ostatnie kwalifikacje olimpijskie

- Last Chance Regatta – jak sama nazwa wskazuje, więcej szans na awans do Igrzysk nie będzie. Nic zatem dziwnego, że są to dla nas najważniejsze zawody w tym sezonie. W dotychczasowych regatach kwalifikacyjnych brakowało nam bardzo niewiele do awansu. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Hadze byliśmy pierwszym państwem, które się nie załapało. Taki jest sport, nie ma co żyć przeszłością. Mamy świadomość, po tu jesteśmy, mamy wielką motywację, a nasze wyniki osiągane w ostatnich miesiącach w dużych regatach pokazują, że jesteśmy w dobrej formie. Wierzę w sukces i wierzę, że będziemy po tych regatach cieszyć się z kwalifikacji olimpijskiej dla Polski