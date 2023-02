Polska atrakcja zajęła pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie. Gdzie się znajduje i ile kosztują bilety?

Orientarium w Łodzi: południowo-wschodnia Azja w sercu Polski

Łódzkie Orientarium zajęło 1. miejsce w prestiżowym konkursie

Okazuje się, że nie tylko zwiedzający są zachwyceni tym miejscem w Polsce. Budynek został doceniony w konkursie architektonicznym podczas gali International Property Awards w Londynie, w kategoriach „wypoczynek” i „służba publiczna”. Jeżeli ktokolwiek zastanawiał się nad odwiedzeniem tego miejsca, takie wyróżnienie z pewnością wystarczy, by zachęcić niezdecydowanych do wizyty.

Zwiedzanie Orientarium w Łodzi: bilety, godziny otwarcia

Orientarium znajduje się na terenie łódzkiego zoo – aby zwiedzić tę niesamowitą atrakcję, trzeba kupić także wejściówkę do samego ogrodu zoologicznego (bilet upoważnia do zwiedzenia zoo i Orientarium). Nie będą to jednak stracone pieniądze, bo mieszkańcy tamtejszego zoo są bardzo interesujący. Ile kosztuje bilet do Orientarium w Łodzi?