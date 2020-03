Polska walczy z koronawirusem. Pomóż swojemu sąsiadowi, nie bądź obojętny! Ta akcja już trwa. Jak to zrobić? To proste!

Gorzowianie udostępniają już na facebooku informację, że w naszym mieście mieszka supergość, a na imię ma Piotrek. To właśnie ten mężczyzna (najprawdopodobniej) jako pierwszy wywiesił na klatce schodowej informację, czy też apel, do swoich sąsiadów seniorów. Na białej kartce A4 zaoferował swoją pomoc w zrobieniu seniorom zakupów, czy też wykupieniu leków z apteki. Mężczyzna podał swoje imię, numer mieszkania i na wszelki wypadek dodał też numer telefonu.

Koronawirus w Lubuskiem. Inicjatywa pomocy w Zielonej Górze

W Zielonej Górze z inicjatywą "Pomóż swojemu sąsiadowi, nie bądź obojętny!" wyszedł m.in. Instytut Równości. "Wychodzimy z inicjatywą społeczną. Pamiętajmy, że najbardziej narażoną grupą na zarażenie są osoby starsze, a młodzi mają wolne" - czytamy na ich FB. W tej akcji społecznej chodzi o to, aby zainteresować się losem najbliższego sąsiada. Obecnie zamknięte zostały instytucje publiczne, miejsca rozrywki, wiele osób pracuje zdalnie z domu. Mamy więc większą możliwość wzięcia udziału w akcji. Jak to zrobić?

"Pomóż swojemu sąsiadowi, nie bądź obojętny!"

Wystarczy, że na klatce schodowej wywiesimy kartki, plakaty na których znajdzie się informacja, że konkretni sąsiedzi mogą pomóc w zrobieniu zakupów czy załatwieniu ważnych rzeczy urzędowych. Z całego serca popieramy tą inicjatywę i przygotowaliśmy dla was gotowe grafiki (SZABLONY ZNAJDZIECIE TUTAJ). Wystarczy, że wydrukujecie poniższą grafikę i wpiszecie tam numer kontaktowy do siebie bądź numer mieszkania. To będzie oznaczało, że jesteście gotowi aby pomóc. Ten drobny gest z waszej strony jest szczególnie ważny właśnie teraz, gdy możemy się przyczynić do powstrzymania rozwoju epidemii.