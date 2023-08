Polska wyspa nowym ulubionym kierunkiem Słowaków na jesienne wakacje Eliza Ciepielewska

Wyspa Sobieszewska to prawdziwa perła Gdańska. Znajdują się na niej dwie rezerwaty przyrody, a przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego znalazły swoje siedlisko foki. To także kraina bursztynu, który czeka ukryty w piasku. Te wyjątkowe atrakcje skradły serca naszych sąsiadów ze Słowacji.