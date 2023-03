Polski Bon Turystyczny 2023 traci ważność. Został ostatni weekend, by wykorzystać 500 zł. Czy bonem można zapłacić za wakacje?

Bon wakacyjny. Ile wynosi, komu przysługuje i na co można go przeznaczyć?

Z najnowszych danych ZUS, cytowanych kilka dni temu przez Polską Agencję Prasową wynika, że rodzice i opiekunowie aktywowali ponad 3,7 mln bonów, to znaczy, że jeszcze pół miliona świadczeń czeka na wykorzystanie. Ostateczna data obowiązywania bonu to 31 marca , ale warto pamiętać, że można [bopłacić nim zaliczkę na wypoczynek zaplanowany później.

– Dobiegający końca termin najwyraźniej zmobilizował Polaków do sięgnięcia po rządowe wsparcie, bo widzimy dynamiczny wzrost liczby rezerwacji z wykorzystaniem bonu w ostatnich tygodniach. W marcu ich udział w ogólnej liczbie wszystkich rezerwacji jest wyższy o 12 proc. niż w lutym, podczas gdy w lutym było ich o 7 proc. więcej niż w styczniu – mówi Tomasz Zaniewski wiceprezes spółek Nocowanie.pl i Noclegi.pl, cytowany przez PAP.

Bon wakacyjny. Ile wynosi, komu przysługuje i na co można go przeznaczyć?

Polski Bon Turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1 tys. zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2023 r.

Bon turystyczny przysługuje nie tylko rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, ale również rodzicom dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Za co można zapłacić bonem turystycznym?