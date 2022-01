Pomagał innym teraz sam potrzebuje wsparcia - pomóżmy Łukaszowi!

Tragedia przyszła nagle

Niespodziewany atak padaczki i upadek na chodniku. Zdarzenie, którego się całkowicie nie spodziewał, w jednej chwili całkowicie zmieniło życie Łukasza. Poważne obrażenia głowy sprawiły, że mężczyzna w ich efekcie zmaga się z prawostronnym porażeniem ciała, przez które stał się osobą przykutą do łóżka...

- Stan syna się nie pogarsza, jednak nadal jest bardzo ciężki. Specjaliści robią, co mogą, by pomóc Łukaszowi. Niestety w tym momencie jedyną szansą na odzyskanie sprawności jest kosztowna rehabilitacja w prywatnym ośrodku. Na tyle kosztowna, że sama po prostu nie dam rady jej opłacić… A tak bardzo chcę pomóc Łukaszowi! - mówi Pani Aneta, mama Łukasza - ważna jest każda wpłata, dlatego tak cenne jest wsparcie. Pomóżmy Łukaszowi w drodze do odzyskania dawnego życia. Jeszcze może być dobrze… - dodaje.