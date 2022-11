Pomnik na jednym z głównych placów w Zielonej Górze odzyskał swój blask. Monument z piaskowca odsłonił detale. Warto mu się przyjrzeć! Agnieszka Linka

Pomnik w centrum Zielonej Góry zyskał nowy wygląd. Dzięki pracy firmie profesjonalnie zajmującej się czyszczeniem piaskowiec odsłonił detale i zachęca do uważniejszego przyjrzenia mu się. - Dobrze, że ktoś o to dba... To reprezentatywne i ważne miejsce dla miasta - przyznaje jeden z mieszkańców.