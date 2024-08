Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. O tych wydarzeniach ciężko mówić... W sobotę w Zielonej Górze uroczyste odsłonięcie monumentu

W Zielonej Górze powstał – z inicjatywy środowisk kresowych, a niemałą rolę odegrała też „Gazeta Lubuska” - Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Oficjalne jego odsłonięcie odbędzie się w sobotę, 24 sierpnia. Obelisk stanął na placu Słowiańskim.

Po drugiej wojnie światowej na tzw. Ziemie Odzyskane przyjechało wielu mieszkańców Kresów, którzy przez wiele lat nosili w sobie ciężar dramatycznych wydarzeń.

Takie pomniki są potrzebne, by przestrzegać przed nienawiścią

- Mówiło się od lat, że w regionie brakuje pomnika, który przypominałby o rzezi wołyńskiej. Chodzi przecież o to, byśmy nie zapominali o tym, co stało się przed wielu laty. To nasza historia – mówi Mieczysław Nowakowski. - Moja rodzina, która przeżyła koszmar tamtych dni niechętnie wracała pamięcią do tych wydarzeń. Ale moim zdaniem, nie wolno nam takich rzeczy zapominać.

Zdaniem Izabeli Garneckiej – Szczuckiej, której rodzina także mieszkała na Wołyniu, powinniśmy pamiętać o słowach marszałka Piłsudskiego: - Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na przyszłość!

- Dlaczego mamy pamiętać o przeszłości? Nie po to, by wiecznie rozdrapywać rany i nakręcać się tym naszym narodowym cierpiętnictwem, ale po to, by wyciągać wnioski na przyszłość. By już nigdy w życiu podobne rzeczy się nie wydarzyły i sąsiad nie stanął przeciwko sąsiadowi. I byśmy szli do przodu z szacunkiem dla innych narodów, tolerancją, z szukaniem tego, co nas łączy a nie dzieli – podkreśla Izabela Garnecka – Szczucka.

Zaczęło się od spotkania w redakcji „Gazety Lubuskiej”

Podobnych głosów mieszkańców Zielonej Góry jest wiele. Z pewnością potomków rodzin Kresowiaków nie zabraknie na uroczystości oficjalnego odsłonięcia pomnika. Najpierw odbędzie się msza święta w konkatedrze świętej Jadwigi (o godzinie 12.00), po nabożeństwie przemarsz na plac Słowiański, a następnie uroczystości patriotyczne.

O konieczności postawienia obelisku mówiło się od lat…

W 2019 roku ówczesny prezes „Gazety Lubuskiej” Grzegorz Widenka zorganizował w redakcji spotkanie, na którym obecni byli: dr hab. Rafał Reczek – dyrektor oddziału IPN w Poznaniu, Małgorzata Gośniowska-Kola - prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka, przedstawiciele środowisk kresowych, a także urzędu miasta. Wszyscy zgodnie uznali, że Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej musi w Zielonej Górze stanąć. Niestety wybuch pandemii koronawirusa pokrzyżował plany i odsunął w czasie dalsze działania.

Dopiero 5 października 2021 roku podpisano w magistracie list intencyjny. Wzięli w niej udział: ówczesny prezydent miasta Janusz Kubicki wraz z dyrektor departamentu oświaty i spraw społecznych Wioletą Haręźlak, dr hab. Rafał Reczek, Małgorzata Gośniowska-Kola. Ustalenia były takie, że miasto przygotuje miejsce pod obelisk, koszty pomnika poniesie Instytut Pamięci Narodowej oraz środowiska kresowe.

Urząd wskazał kilka lokalizacji, gdzie mógłby stanąć obelisk. Ostatecznie wybrano plac Słowiański, który planowano zmodernizować.

29 października 2021 roku radni nie mieli wątpliwości i jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Ma on przypominać nie tylko młodemu pokoleniu o tym, co wydarzyło się na Wołyniu. Bo jak zauważył ówczesny radny, a dziś wicewojewoda, Tomasz Nesterowicz – ta inicjatywa będzie budowała świadomość także w Ukraińcach, którzy coraz liczniej przybywają i osiedlają się w naszym kraju i mieście.

Pomnik ma sprzyjać edukacji historycznej

W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in.: "Wzniesienie pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej będzie skutkowało powstaniem w przestrzeni miejskiej godnego miejsca pamięci, obchodów i zgromadzeń patriotycznych. Będzie również sprzyjać edukacji historycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W Zielonej Górze mieszka liczna grupa ludzi, którzy są potomkami Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie, w tym przesiedleńców i uciekinierów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów.

Zbrodnia Wołyńska przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich miała charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Małopolskę Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyznę i Polesie. Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1947. Sprawcą ludobójstwa była Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). We własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem „akcji antypolskiej” (…). Według ostrożnych szacunków polskich badaczy trwająca od przełomu lat 1942/1943 do roku 1947 Zbrodnia Wołyńska pochłonęła około 130 tysięcy Polaków. Następnych co najmniej 485 tys. Polaków banderowcy zmusili pod groźbą śmierci do ucieczki na teren Polski centralnej".

Wygrała praca z Krakowa

Miasto ogłosiło konkurs na projekt pomnika. 14-osobowa komisja, w skład której weszli przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji związanych z upamiętnianiem wydarzeń historycznych, lokalnej kultury oraz władz miasta, spośród 10 propozycji nadesłanych na konkurs nagrodziła trzy propozycje. Zwyciężyła praca zatytułowana „I kamienie wołać będą” Andrzeja i Barbary Getterów z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prowadzących Pracownię Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego.

- Temat był bardzo trudny i dał nam dużo do myślenia — mówił po ogłoszeniu wyników Andrzej Getter. - Mieliśmy kłopot z jego uzewnętrznieniem. Ostatecznie zdecydowaliśmy nadać pomnikowi powściągliwą formę w przekazie dosłownym i drapieżną strukturę. Będzie nas cieszyć, jeśli widz jednoznacznie odczyta nasz przekaz.

Zwycięski projekt pomnika przedstawia okaleczone drzewo – symbol życia, wpisane w destrukcyjną kompozycję brył, symbolizuje tragedię wydarzeń i zniszczenie istnienia. Szukanie nawiązań do samej istoty natury pozostawia nadzieję na odrodzenie życia w nowym, ponadczasowym kształcie, czyli naszej pamięci. Stąd proponowana inskrypcja - “I KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ”. Kompozycja plastyczna rzeźby opiera się na formie krzyża, który porządkuje drastycznie pocięte bryły kamienne, przywołujące dramat wydarzeń. Krzyż ten nie posiada własnej materii, jest jedynie geometrycznym śladem w formie szpary, a mimo to mocno oddziałuje na przesłanie całej kompozycji. Jedna ze składowych brył zawiera naturalną “okaleczona formę” drzewa, które spełnia rolę symbolicznego “artefaktu”, odwołującego się do odległego miejsca tragedii. Przy pomniku zostały umieszczone nazwy miejscowości, w których dochodziło do ludobójstwa. Często tych miejscowości nie ma już na mapach.

Miejsca pamięci są potrzebne

- Dobrze, że powstał ten pomnik. Ku przestrodze. I mam nadzieję, że tak będzie odbierany i będzie uczył młode pokolenia, że każdy człowiek jest ważny – mówi Jolanta Gabryś z Zielonej Góry. - W mojej rodzinie też są Kresowiacy. Do tej pory na uroczystościach patriotycznych spotykaliśmy się w Zielonej Górze Łężycy, gdzie jest także ważne miejsce pamięci tych dramatycznych, wołyńskich wydarzeń. Co roku odbywają się tam spotkania.

Chodzi o Skwer Kresowy, gdzie są tablice upamiętniające ofiary ludobójstwa, jakiego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści.

- Stoimy przed mauzoleum pomordowanych gniłowodzian, powiat Podhajce, województwo tarnopolskie. Dla nas ten skwer w Łężycy jest szczególnym miejscem ze względu na to, że tutaj 40 rodzin przyjechało i każda ma jakiegoś swojego bliskiego zamordowanego - podkreślał Czesław Laska, organizator uroczystości. CZĘŚĆ II

Wspomnienia o Wołyniu Leokadii Firlej z Gubina

Leokadia Firlej niechętnie wracała pamięcią do tamtych dni… Mówiła, że wolałaby zapomnieć. Ale tak się nie da. W końcu dała się przekonać i w ramach międzynarodowego projektu ,,Spotkania bliskich nieznajomych" wystąpiła w sąsiednim Guben. I zgodziła się opowiedzieć swoją historię Czytelnikom „Gazety Lubuskiej”. Niestety, dziś już nie ma znanej gubinianki wśród nas…

Leokadia Firlej z Gubina urodziła się we Włodzimierzu Wołyńskim.

- Mieszkaliśmy we wsi Sądowa. Było nas w domu ośmioro. Mój tato miał sześcioro dzieci, kiedy zmarła mu żona. Wdowiec po pewnym czasie ożenił się ponownie. Z moją mamą, z którą miał jeszcze dwie pociechy: mnie i mojego młodszego brata - wspominała pani Leokadia. - Ojciec był rzemieślnikiem i gospodarzem wiejskim. Mama zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci.

Wieś żyła w zgodzie

Wieś żyła ze sobą w zgodzie, niezależnie, czy sąsiadem był Polak, czy Ukrainiec. Wszyscy sobie pomagali. Dzielili się tym, co mieli. Wybuch II wojny światowej zakłócił sielskie życie. Najpierw, w 1939 roku, wkroczyli Rosjanie. Potem, w czerwcu 1941 - Niemcy. Strach towarzyszył mieszkańcom Sądowej każdego dnia. Jednak najgorsze miało nadejść nie ze strony Rosjan i Niemców.

- W 1943 roku nacjonalistyczna banda UPA wydała rozkaz, by wszyscy byli gotowi do masowych mordów Polaków. Ukraińcy zaczęli szykować broń, odbieraną Rosjanom czy powracającym z wojny Polakom - opowiadała L. Firlej. - Szykowali, kosy, noże, młotki, piły. Każde narzędzie było dobre, by dotychczasowych sąsiadów pozbawić życia.

14 lipca 1943 r. ich dom w Sądowej został otoczony. Dwóch mężczyzn weszło do mieszkania.

- Jakiej jesteście narodowości? - zapytali.

- Jesteśmy Polakami - odpowiedziała szczerze matka pani Leokadii. Wtedy wszystkich nas spędzili do jednego pokoju, ręce kazali unieść do góry. Zaczęli strzelać.

- W pewnym momencie mamusia z braciszkiem na ręku wyskoczyła przez okno. Zaczęła uciekać. Strzelali w jej kierunku - wspomina pani Lodzia. - Ja z braćmi leżałam na podłodze. Widziałam jak jeden z Ukraińców kieruje strzelbę w kierunku mojej głowy. Chciałam uciec. Ledwie zdążyłam się podnieść, a już zostałam trafiona w nogę. Padłam od razu na łóżko. Leżałam tak bez ruchu. Przez parę godzin. Jeden brat zastrzelony, skonał od razu. Drugi jeszcze oddychał, ale wszystkie wnętrzności wyszły mu na wierzch.

Czy ktoś tu jeszcze żyje?

Minęło kilka godzin, gdy do mieszkania wróciła mama pani Leokadii. Opatrzyła córce rany. Zaprowadziła do schronu. Tam gubinianka wraz z bratem i ojcem spędziła całą noc.

- Mama poszła do sąsiedniego domu, prosiła, by pomogli jej pochować zmarłych moich braci. Ale znów pojawili się uzbrojeni Ukraińcy, zaczęli strzelać. Nie wiedząc, gdzie się schronić, mama pobiegła na bagna – mówiła nam L. Firlej. - My nic nie wiedzieliśmy, co się z nią stało. Jedynie słysząc strzały, modliliśmy się, że jeśli mamy wszyscy zginąć to razem.

Ogród ich domu graniczył z torami. Nagle było słychać pociąg.

- Czy jeszcze ktoś tu żyje? - pytali kolejarze. Razem z ojcem i braciszkiem szybko wskoczyliśmy do wagonów. Po drodze widzieliśmy spalone domy i stodoły. Słyszeliśmy strzały. Dojechaliśmy do Włodzimierza. Ojciec szukał noclegu, byle gdzie, byle jak, strasznie nam się chciało spać. Zapukał do jednego z domów. Prosił o schronienie. W odpowiedzi usłyszał.

- A wy, Polaczki, jeszcze tu jesteście?!

Trzeba znów było uciekać. Taki los czekał wszystkich, którzy przyznawali się do biało-czerwonej flagi i orła białego. Mordy na Lachach - jak mówili na nas Ukraińcy - przerażały wszystkich.

Z czasem udało się dostać na pociąg do Lwowa. Tłumy ludzi, brak warunków sanitarnych, jedzenia, powodował, że taka podróż była męczarnią. Na dodatek wszyscy mówili, kogo stracili. I jak Ukraińcy bezlitośnie nabijali niemowlaki na ostre zakończenia płotów, jak kosą obcinali głowy, palili gospodarstwa… Mówili o wymordowanych wszystkich mieszkańcach Porycka. W Orzeszynie na 340 mieszkańców, zabito 270. W Sądowej z 600 osób uratowało się tylko 20…. W rodzinie pani Leokadii jednego dnia zginęło 17 osób. To była tragedia. Nic ważniejszego niż rodzina nie istniało.

- Myśleliśmy, że mama także nie przeżyła. W pociągu jedna kobieta chciała więc mnie wziąć na wychowanie. Bo jakże to mężczyzna z dwójką dzieci, nie da sobie rady - wspominała L. Firlej. - Wówczas ojciec twardo powiedział, że swoich dzieci nie odda nigdy w życiu. Za żadne skarby.

Pociągiem do Przemyśla

Ze Lwowa po kilkudniowym oczekiwaniu udało się dostać na pociąg do Przemyśla.

- Dlaczego tam? Bo tam mieszkał brat mamy - mówiła pani Leokadia. - Kiedy wjeżdżaliśmy na peron, stała przy oknie wpatrzona w tłumy ludzie, oczekujących na uciekinierów ze wschodu. Pociąg się zatrzymał, a ja zobaczyłam… mamusię! Radość była nie do opisania. Przez kilka miesięcy nic o sobie nie wiedzieliśmy.

- Mamusiu, a ja wiozę dla ciebie masełko - krzyczał mały brat pani Leokadii.

W niedalekim Przeworsku powstał szpital polowy. Pani Leokadia zaczęła w nim pracować. Po wojnie natomiast chciała nadrobić stracony czas. Uczęszczała na prywatne lekcje, by w szybszym tempie zaliczać klasy szkoły podstawowej. Skończyła ją w Nowej Rudzie. Tam też uczono ją przysposobienia zawodowego. Tam poznała swego przyszłego męża, który prowadził bibliotekę. Nazywano go Puszkinem, ze względu na długi płaszcz i pisane przez niego wiersze.

Ojciec nie żył od 1946 roku, ciężko było. Musiała pracować. W 1952 roku dostała nakaz pracy do Kietrza, był on zniszczony tak mocno jak Warszawa. Pięć lat później podobny nakaz dostał jej mąż - ale do Gubina. Miasto na końcu Polski przedstawiało straszny widok. Wszędzie gruzy, na ulicach kolczaste druty i… dzikie koty. Panowała epidemia grypy.

- Mama była przerażona, że zamieszkałam tak blisko Niemców. Przecież oni znów wywołają wojnę - mawiała – opowiadała nam pani Leokadia. - A nam za Nysę nawet nie wolno było patrzeć. Mogliśmy chodzić tylko jedną stroną ulicy, na drugim chodniku stały druty.

Firlejówka była pełna gości

Na Niemców nie patrzyli z nienawiścią. Raczej z ciekawością. Każdy chciał wiedzieć, jak żyje się za rzeką. Stąd też otwarty dom państwa Firlejów coraz częściej gościł też Niemców, którzy polubili kuchnię pani Lodzi. I naszą wódeczkę.

Przy płomieniach toczyły się tu kiedyś... długie sąsiadów rozmowy. O literaturze, malarstwie, dalekich podróżach i innym świecie niż ten za oknem. Dom szybko został nazwany Firlejówką (tak też nazywała się wieś na Ukrainie). Był magicznym miejscem, gdzie spotkać można było wiele znanych osób, m.in. pisarza Mariana Brandysa. Pisał on o Tadeuszu Firleju, jego żonie i Gubinie np. w ,,Kulturze" i w książce ,,O królu i kapuście".

- Kolejne swoje książki przysyłał nam zawsze z dedykacją - wspominała gubinianka, która całe swoje zawodowe życie związała ze szpitalem, pracując w laboratorium. Starała się kontynuować tradycje męża - jej dom pozostawał otwarty dla gości. Pielęgnowała egzotyczne rośliny, które jej mąż sam sadził i opiekował się, by rosły wysoko. I dzieliła się swym życiem z innymi. Pod koniec życia także tymi dramatycznymi z czasów wojny.

- Nie jest łatwo o tym wszystkim opowiadać. Bo znów przed oczami stają te sceny. Zabici bracia, ucieczka mamy, ja ranna… - podkreślała L. Firlej. - Ale zdecydowałam się wrócić do tamtych dni po to, by jednak nie zapominać historii. By przestrzec innych, do czego prowadzi wojna i nienawiść. Przecież ludzie są raczej dobrzy niż źli. Nie trzeba stwarzać warunków, w których wychodzą na jaw ich gorsze cechy. Zwykli ludzie nie chcą źle, stąd też i dziś wiele wspólnych działań Polaków z Niemcami. Wszelkie problemy pojawiają się natomiast wśród polityków. Mieszkańcy bez umów i oficjalnych wizyt potrafią się dogadać. I to zarówno na wschodzie jak i zachodzie kraju.

