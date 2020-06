Pomnik winiarki Emmy na Winobranie. Już teraz złóż jej życzenia, pozostaw ślad dla kolejnych pokoleń

Pisząc życzenia winiarce Emmie, pozostawisz swój ślad kolejnym pokoleniom zielonogórzan. Zostaną one włożone do specjalnej tunby, która znajdzie się pod pomnikiem.

- Kiedy powróci pomnik winiarki Emmy, który stał w dawnej Zielonej Górze na skwerze u zbiegu ulic: Chrobrego i al. Niepodległości - pyta Irena Sabaczuk z Zielonej Góry. I przypomina, że to zwycięskie zadanie z budżetu obywatelskiego 2018. Okazuje się, że trwa przetarg na wykonanie części kamiennej obelisku. Rzeźbą już tworzy Artur Wochniak. Wszystko ma być gotowe na Winobranie.

Zielonogórzanie zagłosowali na rekonstrukcję pomnika winiarki Emmy Pomysł rekonstrukcji pomnika o winiarskich tradycjach miasta podsunął regionalista Tomasz Czyżniewski, który na łamach miejskiego Łącznika Zielonogórskiego przybliża mieszkańcom dawne dzieje miasta. Zielonogórzanom propozycja bardzo się spodobała. Nic więc dziwnego, że w okręgu piątym (miasto podzielono na okręgi i każdy rejon dostał swój kawałek "tortu" z budżetu obywatelskiego), zagłosowało 526 osób. Najwięcej w całym okręgu.

Rzeźba winiarki Emmy z brązu, a część kamienna z piaskowca Jak mówi Tomasz Czyżniewski, rekonstrukcja przedwojennego pomnika nie jest prosta, bo nie zachowała się jakakolwiek dokumentacja. Jak n wyglądał, wiemy jedynie dzięki wydawanym przed wojną pocztówkom. O ile nie było wątpliwości z czego powinien być zrobiony odlew, to na podstawie zdjęć trudno ocenić, z czego wykonany był postument. Ostatecznie stanęło na piaskowcu.

Miasto już wcześniej zleciło wykonanie części artystycznej, czyli postaci winiarki z brązu. Wyrzeźbi ją Artur Wochniak. Teraz, do połowy czerwca, trwać będzie przetarg, który wyłoni wykonawcę kamiennej części pomnika oraz zagospodarowania ternu.

Pomnik winiarki Emmy będzie tonął w kwiatach Z informacji uzyskanych od regionalisty wynika, że bryła pomnika wraz ze schodami będzie miała ponad trzy metry wysokości. Emma zasiądzie na cokole o wysokości około 90 cm, będzie odpoczywać na skraju studni - stąd kamienne misy po obu jej stronach.

Jak wyliczył rzeźbiarz Artur Wochniak (wykonał już odlew, teraz rzeźbi w glinie)- Emma to kobieta mająca ok. 165 cm wzrostu.

Winiarka Emma stanie na tym samym skwerze, co przed wojną. Plan jest taki, że ma tonąć w kwiatach i roślinach (magnolie purpurowe, kaliny sztywnolistne, rododendrony wielkokwiatowe, rozplenice japońskie i żurawki drobne).

Napisz życzenia do winiarki Emmy Zielonogórzanie też mogą mieć swój udział w tym ważnym wydarzeniu, będącym kontynuacją winiarskich tradycji miasta. Otóż u stóp pomnika zostanie wmurowana specjalna tuba dla przyszłych pokoleń. Będą w niej informacje dotyczące powstania pomnika, ale także życzenia od obecnych mieszkańców miasta dla winiraki Emmy.

- Głosowaliście na Emmę? To teraz do klawiatur. Nie głosowaliście, ale kochacie nasze miasto? To też siądźcie do klawiatur i piszcie! Adres e-mail: Emma-zyczenia@gmail.com - zachęca Tomasz Czyżniewski.

Rzeźba winiarki Emmy zaginęła w czasie II wojny światowej Przypomnijmy za regionalistą, że autorem rzeźby winiarki był prof. Arnold Kramer. Jego dziełem jest fontanna z Dylem Sowizdrzałem do dziś działająca w Brunszwiku. Z tego miasta pochodziła Emma Freitag, która po wyjściu za mąż za przemysłowca Karla Heinego przeprowadziła się do Czerwieńska, a później do Zielonej Góry. To ona ufundowała fontannę wraz z rzeźbą winiarki.

Do realizacji pomysłu Emma Heine namówiła prof. Kramera, który przyjechał do miasta w 1914 r. Stworzył winiarkę naturalnej wielkości. Powstał projekt, który trafił do odlewni. Niestety wybuch I wojny światowej przerwał prace. Ważniejsze były armaty, nie pomniki.

Po wielu perypetiach rzeźbę ustawiono dopiero w 1937 r. Podczas II wojny światowej zniknęła bezpowrotnie.

