Pomoc dla Tomka Guzowskiego! Biorąc udział w koncercie charytatywnym, pomagasz w leczeniu zielonogórzanina

W zeszłym rokuTomkowi udało się trafić na badania do Ameryki. Tutaj znane są przypadki takiej choroby.

Jest tylko jeden problem. Do końca leczenia trzeba zebrać prawie milion złotych!

- W Stanach mają na to rozwiązanie - mówi zielonogórzanin. - Ono powinno zatrzymać rozwój choroby. A nawet jest szansa, że neurony będą naprawiane, odbudowywane, a sprawność się poprawi.

Czasu jest więc bardzo mało, a kwota do zebrania olbrzymia. By pomóc Tomkowi do akcji dołączają kolejni mieszkańcy.

Koncert dla Tomka Guzowskiego

W czwartek, 20 lutego o godz. 20.00, w Piwnicy Artystycznej Kawon odbędzie się koncert. Wystąpią: