Pomoc dla Ukrainy. W Zielonej Górze będzie duża zbiórka darów. Sprawdź, co jest potrzebne

Pomoc dla Ukrainy. Zbiórka na placu Bohaterów w Zielonej Górze

W sobotę, 12 marca, w godz. 11-14 na placu Bohaterów wolontariusze organizują zbiórkę konkretnych darów dla uchodźców z Ukrainy.

- Drodzy zielonogórzanie świat stawia przed nami coraz to nowe zadania. Wojna za naszą wschodnią granicą to sprawdzian dla nas, naszego człowieczeństwa i naszej empatii. Wspólnie zrobiliśmy już wiele, ale potrzeb jest mnóstwo - informują organizatorzy zbiórki. - Będziemy zbierać konkretne potrzebne rzeczy, które trafią bezpośrednio do rąk potrzebujących uchodźców przebywających w naszym mieście.

Co jest potrzebne?

Wyprawki szkolne, gdyż nie we wszystkich szkołach czekają one na dzieci i młodzież oraz przedszkolne, najlepiej już spakowane komplety dla konkretnego dziecka, choć to tylko sugestia, która ułatwiłaby pracę wolontariuszom.