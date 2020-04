Pomogą Ci w nocy czy w święta. Lekarze czekają tu 24 godziny na dobę

Teleporada online to rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Zdrowia, które pozwala pacjentom na łatwy i szybki kontakt z pracownikiem medycznym za pomocą wideorozmowy, chatu lub telekonferencji, bez konieczności wychodzenia z domu. Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które podejrzewają, że mogły zakazić się koronawirusem SARS-CoV-2 lub są na kwarantannie, a ich stan zdrowia wyraźnie się pogorszył.

– To bardzo wygodne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje konsultacji medycznej, bo zaobserwował u siebie niepokojące objawy albo miał kontakt z kimś zakażonym i źle się czuje. Umożliwia ono odbycie konsultacji lekarskiej i otrzymanie zaleceń, takich jak podczas tradycyjnej wizyty, a jednak bez wychodzenia z domu i bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem medycznym. To szczególnie ważne dla osób starszych albo z grupy podwyższonego ryzyka – podkreśla Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Dzięki teleporadzie pacjent zyskuje dostęp do porady medycznej niezależnie od miejsca, w którym jest, a także pory dnia, ponieważ personel medyczny jest dostępny przez 24 godziny na dobę, także w niedzielę i święta. Podczas konsultacji, o ile zajdzie taka potrzeba, pacjent otrzyma e-receptę i e-zwolnienie, a w uzasadnionych przypadkach zalecenie wizyty w placówce medycznej lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.