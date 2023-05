Pomogła pandemia! Pisarka z okolicy Zielonej Góry wydaje już czwartą książkę i pisze kolejną

Literatura współczesna. Lubuska pisarka Alex Sand

Wydawnictwo WasPos zdradza, że autorka „przez chwilę studiowała marketing i zarządzanie, chemię oraz filologię angielską, by ostatecznie ukończyć studia dające jej uprawnienia do wykonywania zawodu masażystki. Co ciekawe, w zawodzie tym nie przepracowała ani jednego dnia”. Z informacji wydawnictwa wynika też, że po powrocie z pracy zagranicą zajmowała się m.in. tworzeniem stron www, pozycjonowaniem, reklamą. – I pewnie w jej życiu nie zmieniłoby się nic, gdyby nie… koronawirusowa pandemia – czytamy w historii autorki.

– Czy gdyby nie pandemia, zaczęłaby pani później pisać, np. na emeryturze? Czy słowo emerytura nie wchodzi w ogóle do pani słownika, bo zawsze będzie miała Pani tyle energii i chęci do działania? – dopytujemy. – Pandemia zdecydowanie poruszyła we mnie coś, co sprawiło, że usiadłam do tworzenia opowieści o tkwiących w mojej głowie bohaterach i naprawdę nie wiem, czy, ani kiedy, zaczęłabym pisać książki, gdyby nie tamten okres – odpowiada autorka. – Co ciekawe, dziś nie wyobrażam już sobie, że mogłabym zaczynać dzień inaczej niż od napisania kilku stron nowej opowieści. Emerytura...? A co to takiego?