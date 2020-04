Pomorskie w piżamie. Tak zasypia wielkie zielonogórskie osiedle

To wielkie zielonogórskie osiedle zawsze tętni życiem. Od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z koronawirusem, podobnie jak na innych osiedlach, również Pomorskie mocno zwolniło tempo. W piątek wieczorem ten rejon miasta odwiedził nasz fotoreporter. Zobaczcie, co udało mu się uchwycić w obiektywie. Przejdź do Galerii>>>

